Парламентът поиска от УЕФА да проведе независимо разследване и да наложи най-строгите възможни санкции заради нападението над привържениците на Левски в Марсилия. Народното събрание прие единна декларация, с която осъди насилието на стадион „Велодром“ по време на двубоя с Марсилия от Лига Европа.

Председателят на Сектор Б: От няколко дни получаваме сигнали за нередности по провеждането на мача в Марсилия, но нямаме връзка с Левски

Документът беше подкрепен единодушно от всички 185 народни представители, присъствали на гласуването. В него депутатите изразяват солидарност с пострадалите български граждани и техните семейства и настояват френските власти да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване.

Специално внимание е отделено на действията на УЕФА. Българският парламент настоява европейската футболна централа да извърши собствена проверка на случилото се и да приложи най-строгите санкции спрямо виновните.

Депутатите призовават също да бъдат проверени организацията на срещата, оценката на риска и мерките за сигурност, предприети от домакините.

В декларацията се посочва още, че Народното събрание настоява за преразглеждане на организацията на футболни срещи с повишен риск и за по-ефективни гаранции за безопасността на гостуващите привърженици. Българските депутати призовават и компетентните органи на Съвета на Европа, включително структурите по Конвенцията от Сен Дени за сигурността на спортните събития, да разгледат случая.

УЕФА вече започна собствено разследване

Европейската футболна централа вече обяви, че назначава дисциплинарни инспектори по случая. УЕФА осъди категорично сериозните прояви на насилие и безредици, включително сблъсъците между привържениците вътре в стадиона. Централата заяви, че ще проучи всички налични доказателства, за да установи фактите и обстоятелствата около инцидентите.

Все още няма обявени конкретни наказания. Марсилия може да понесе дисциплинарна отговорност, но разследването трябва да установи и евентуални нарушения от страна на други участници в инцидентите.

11 българи пострадаха на „Велодром“

При сблъсъците преди срещата между Марсилия и Левски са пострадали 11 български граждани. Петима са били откарани в болница, а шестима са получили медицинска помощ на място, съобщиха френските полицейски власти пред AFP.

Предстои да стане ясно какви ще бъдат резултатите от разследването на УЕФА и дали то ще доведе до сериозни санкции за участващите клубове.