Бил Гейтс бие тревога: AI може да отприщи вълна от кибератаки през 2027 г.

Основателят на Microsoft Бил Гейтс очаква бързото развитие на изкуствения интелект да доведе до сериозни предизвикателства пред киберсигурността още през 2027 г. Според него все по-мощните технологии могат да създадат условия за атаки с непредвидими последици.

В интервю за CNN Гейтс посочи киберпрестъпността като областта, в която въздействието на новите модели на изкуствен интелект ще се усети най-осезаемо през следващата година.

По думите му вече съществуват престъпни схеми, при които извършителите искат откуп от жертвите си или предизвикват нарушения, способни да засегнат дори финансовите пазари. С усъвършенстването на изкуствения интелект подобни действия могат да станат още по-сложни и трудни за предотвратяване.

Гейтс предупреди, че съчетаването на напреднали модели на изкуствен интелект с действията на злонамерени лица и липсата на достатъчно ограничения може да доведе до сериозни изненади в киберпространството през 2027 г.

Същевременно той не определя като най-непосредствена опасност възможността изкуственият интелект напълно да излезе извън човешкия контрол. Според него ще са необходими още няколко години, преди технологията да достигне етап на развитие, при който подобен сценарий би могъл да има толкова значително отражение върху света.