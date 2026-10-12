Новини
Търси
Подкаст
Свят

Бил Гейтс бие тревога: AI може да отприщи вълна от кибератаки през 2027 г.

Бил Гейтс бие тревога: AI може да отприщи вълна от кибератаки през 2027 г.

Основателят на Microsoft очаква бързото развитие на изкуствения интелект да доведе до сериозни предизвикателства пред киберсигурността

Основателят на Microsoft Бил Гейтс очаква бързото развитие на изкуствения интелект да доведе до сериозни предизвикателства пред киберсигурността още през 2027 г. Според него все по-мощните технологии могат да създадат условия за атаки с непредвидими последици.

В интервю за CNN Гейтс посочи киберпрестъпността като областта, в която въздействието на новите модели на изкуствен интелект ще се усети най-осезаемо през следващата година.

По думите му вече съществуват престъпни схеми, при които извършителите искат откуп от жертвите си или предизвикват нарушения, способни да засегнат дори финансовите пазари. С усъвършенстването на изкуствения интелект подобни действия могат да станат още по-сложни и трудни за предотвратяване.

Гейтс предупреди, че съчетаването на напреднали модели на изкуствен интелект с действията на злонамерени лица и липсата на достатъчно ограничения може да доведе до сериозни изненади в киберпространството през 2027 г.

Същевременно той не определя като най-непосредствена опасност възможността изкуственият интелект напълно да излезе извън човешкия контрол. Според него ще са необходими още няколко години, преди технологията да достигне етап на развитие, при който подобен сценарий би могъл да има толкова значително отражение върху света.

Още по темата

Бил Гейтс предупреждава: Светът навлиза в най-бурната ера в историята заради изкуствения интелект

Бил Гейтс предупреждава: Светът навлиза в най-бурната ера в историята заради изкуствения интелект

Бил Гейтс: До 40% от работните места може да останат само за хората

Бил Гейтс: До 40% от работните места може да останат само за хората

Нова придобивка: Зукърбърг купи замък от 19-и век

Нова придобивка: Зукърбърг купи замък от 19-и век

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Иран удари още един танкер в Ормузкия проток

Иран удари още един танкер в Ормузкия проток

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 15 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 28 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 35 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 42 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 45 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 48 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 55 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 60 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час