Затвориха ресторант в Бобошево след хоспитализиране на деца и възрастни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори ресторант в Бобошево след сигнал за хранителен инцидент.

Шестима души, сред които две деца, са приети болница, а още седем души са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората, присъствали на погребение в града, са неразположение и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява, предава НОВА.

По първоначална информация около 30 души са присъствали на траурното събитие, на което е била поднесена храна, предварително приготвена в механа в Бобошево. Обектът е проверен съвместно от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кюстендил, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил и Областната дирекция на МВР - Кюстендил.

При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение (АУАН), съобщават от пресцентъра на БАБХ.

От механата е взета проба от суровината, използвана за приготвянето на кюфтетата. От присъствали на погребението са предоставени проби и от готовата храна - кюфтета и картофена салата, която е била консумирана там. Очакват се резултатите от лабораторното изследване.