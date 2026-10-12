Бобър остави над 1600 души без ток, след като прегриза шест подземни кабела в Босна

Над 1600 потребители в района на Прнявор, в северната част на Босна и Херцеговина, останаха без електричество, след като бобър прегриза подземни захранващи кабели. За необичайния инцидент съобщи електроразпределителното дружество „Електрокрайина“, цитирано от агенция Hina.

Аварията е възникнала в неделя вечерта. При проверката на място ремонтните екипи установили, че животното е повредило шестте подземни кабела на електропровод със средно напрежение, преминаващ под магистралата между Баня Лука и Добой. Работниците дори успели да заснемат бобъра в близост до повреденото съоръжение.

Възстановяването на електрозахранването се оказва сложно заради местоположението на кабелите. За подмяната им е необходима тежка строителна техника, което забавя ремонтните дейности.

От „Електрокрайина“ призоваха засегнатите потребители, захранвани чрез електропровода „Щрпци“, да проявят търпение и разбиране до пълното отстраняване на аварията.