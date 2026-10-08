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ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи
Снимка: БТА

След изборите Брюксел очаква ускоряване на реформите, приемане на ключови закони и назначаване на главен преговарящ

След общите избори на 4 октомври Европейският съюз очаква Босна и Херцеговина да възстанови темпото на реформите и да предприеме стъпки за ускоряване на европейската интеграция. Брюксел предупреждава, че страната е изправена и пред непосредствен риск да загуби 373,9 млн. евро по Плана за растеж за Западните Балкани.

През март 2024 г. Европейският съвет взе решение за започване на преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина, но повече от две години по-късно първата междуправителствена конференция все още не е проведена.

"Решението на Европейския съвет от март 2024 г. за започване на преговори за присъединяване с Босна и Херцеговина изпрати важно послание към гражданите на страната, потвърждавайки нейната европейска перспектива", заявиха от Европейската комисия.

От Комисията очакват новите власти да ускорят изпълнението на реформите, необходими за приемането на преговорната рамка. Сред основните неизпълнени ангажименти са законите за съдилищата и за Висшия съдебен и прокурорски съвет.

"Приемането им в съответствие с европейските стандарти е от съществено значение за укрепване на независимостта, почтеността, отчетността и ефективността на съдебната власт, както и на доверието на гражданите в съдебната система", подчертаха от Комисията.

Брюксел очаква и назначаването на главен преговарящ, който да има пълен мандат да представлява страната.

"Очакваме главният преговарящ да бъде действен и да разполага с пълен мандат да представлява страната като цяло", заявиха от Европейската комисия.

По Механизма за реформи и растеж Босна и Херцеговина може да получи до 976,6 млн. евро, но сумата вече е намалена с 10% заради забавяне на реформите.

Най-непосредственият финансов риск е свързан с 373,9 млн. евро, за които страната може да загуби достъп, ако не изпълни необходимите условия до края на 2026 г.

"Гратисният период за първите 50 стъпки от реформите, за които крайният срок беше декември 2025 г., е с продължителност 12 месеца и изтича на 31 декември 2026 г. Това означава, че Босна и Херцеговина е изправена пред непосредствен риск да загуби 373,9 милиона евро, ако условията не бъдат изпълнени, а реформите не бъдат реализирани", предупредиха от Европейската комисия.

Брюксел посочва и конкретни ползи, които Босна и Херцеговина може да получи още преди пълноправното членство чрез постепенната интеграция в ЕС.

Една от тях е присъединяването към Единната зона за плащания в евро (SEPA), което според Комисията може да намали таксите за трансакции с до 94%. Необходимо е обаче страната да продължи реформите, включително в борбата с изпирането на пари.

"Важно е Босна и Херцеговина да продължи да изпълнява необходимите реформи, включително тези в областта на борбата с изпирането на пари, за да може да се възползва от SEPA подобно на другите държави в региона", заявиха от Комисията.

Сред потенциалните ползи е и включването в инициативата "Роуминг като у дома", което би премахнало допълнителните такси за роуминг между Босна и Херцеговина и ЕС. За това обаче страната трябва да определи свой представител за двустранните преговори с Брюксел.

Посланието на Европейската комисия след изборите е, че Босна и Херцеговина трябва да възстанови реформите, да изгради работеща структура за преговори и да изпълни поетите ангажименти, ако иска да ускори пътя си към ЕС.

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