ЕС одобри нова мисия за укрепване на сигурността в Ливан

Външните министри на Европейския съюз одобриха създаването на мисия в Ливан, която ще подпомага местните въоръжени сили и службите за вътрешна сигурност чрез консултации и обучение, съобщи Ройтерс.

Целта е да се подобрят охраната на границите, контролът върху територията и вътрешната сигурност на страната. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че инициативата отразява ангажимента на съюза към бъдещето на Ливан.

Според информация на Съвета на ЕС първоначалният мандат на мисията ще бъде три години. Дейността ѝ ще включва военен и цивилен компонент, насочени към различни аспекти на сигурността.

Военното направление ще осигурява експертна помощ и обучение за ливанските въоръжени сили, с акцент върху граничната и морската сигурност. Цивилният компонент ще подпомага Силите за вътрешна сигурност, включително чрез подготовка в областта на противодействието на киберпрестъпността и контрабандата.

През миналия месец Кая Калас съобщи, че повече от десет държави членки са изразили готовност да предоставят персонал и ресурси за новата мисия.

Преди да започне реалното ѝ разгръщане, предстои да бъде извършено допълнително оперативно планиране. От ЕС се надяват първите служители да бъдат изпратени в Ливан през следващите месеци.

Инициативата е разработена след анализ на възможностите за укрепване на ливанските сили за сигурност, включително с оглед на усилията за разоръжаване на въоръжените формирования на шиитското движение „Хизбула“.

Новата мисия се подготвя и на фона на предстоящото изтичане на мандата на Временните сили на ООН в Ливан в края на 2026 г. След това се очаква да започне едногодишен процес по намаляване на числеността и изтегляне на мироопазващия контингент.