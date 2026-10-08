ЕС подкрепя запазването на мироопазващата мисия на ООН в Южен Ливан

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви по време на посещението си в Бейрут, че Европейският съюз подкрепя удължаването на мандата на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан (ЮНИФИЛ), предаде Франс прес.

Калас подчерта, че държавите членки на ЕС са обезпокоени от възможността да бъде прекратен мандатът на мисията и да се създаде вакуум в сигурността в Южен Ливан.

Някои райони в южната част на Ливан бяха окупирани от Израел по време на войната с "Хизбула".

"За страните членки на ЕС в Южен Ливан не може да има вакуум в сферата на сигурността и всички се безпокоят от прекратяването на мандата на ЮНИФИЛ" на 31 декември 2026 г., отбеляза Калас.

Тя определи като желателно удължаването на мандата на мироопазващите сили.

"Би било изключително добре дошло, ако този мандат бъде удължен", заяви Калас.

Решението за прекратяване на мисията на ООН в Южен Ливан беше взето през август 2025 г. под натиска на САЩ, припомня Франс прес.