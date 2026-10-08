Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕС подкрепя запазването на мироопазващата мисия на ООН в Южен Ливан

ЕС подкрепя запазването на мироопазващата мисия на ООН в Южен Ливан
Снимка: AP/БТА

Брюксел предупреждава, че не трябва да се допуска вакуум в сигурността след изтичането на мандата на мироопазващата мисия в края на 2026 г.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви по време на посещението си в Бейрут, че Европейският съюз подкрепя удължаването на мандата на мироопазващите сили на ООН в Южен Ливан (ЮНИФИЛ), предаде Франс прес.

Калас подчерта, че държавите членки на ЕС са обезпокоени от възможността да бъде прекратен мандатът на мисията и да се създаде вакуум в сигурността в Южен Ливан.

Някои райони в южната част на Ливан бяха окупирани от Израел по време на войната с "Хизбула".

"За страните членки на ЕС в Южен Ливан не може да има вакуум в сферата на сигурността и всички се безпокоят от прекратяването на мандата на ЮНИФИЛ" на 31 декември 2026 г., отбеляза Калас.

Тя определи като желателно удължаването на мандата на мироопазващите сили.

"Би било изключително добре дошло, ако този мандат бъде удължен", заяви Калас.

Решението за прекратяване на мисията на ООН в Южен Ливан беше взето през август 2025 г. под натиска на САЩ, припомня Франс прес.

Още по темата

Калас: Русия поставя под заплаха живота на хората в Европа

Калас: Русия поставя под заплаха живота на хората в Европа

Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

Кая Калас: ЕС и НАТО трябва да действат ръка за ръка при хибридни атаки

Кая Калас: ЕС и НАТО трябва да действат ръка за ръка при хибридни атаки

Хизбула поиска изтеглянето на Израел от Ливан без нищо в замяна

Хизбула поиска изтеглянето на Израел от Ливан без нищо в замяна

Лидерът на "Хизбула": Израел не постигна целта си в Южен Ливан

Лидерът на "Хизбула": Израел не постигна целта си в Южен Ливан

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

Чехия гласува на местни и сенатски избори – първи тест за управлението на Андрей Бабиш

Лейбъристите запазиха мястото на Киър Стармър в британския парламент

Лейбъристите запазиха мястото на Киър Стармър в британския парламент

Водещи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

Плевен е в траур след катастрофата с четирима загинали младежи

  • Преди 1 минута
Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

Въпреки заповед за защита: Мъж нападна бившата си и намушка друг

  • Преди 2 минути
НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

  • Преди 3 минути
Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

  • Преди 5 минути
Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 17 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 21 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 37 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 39 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 47 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 50 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 60 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ