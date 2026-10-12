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Балкани

Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години от 2027 г.

Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години от 2027 г.

Мярката беше представена в Атина от държавния министър Акис Скерцос

Гърция планира да въведе забрана за използването на социални мрежи от лица под 15-годишна възраст от 1 януари 2027 г. Мярката беше представена в Атина от държавния министър Акис Скерцос на пресконференция с участието на други представители на правителството.

Още през април премиерът Кириакос Мицотакис обяви в TikTok, че страната подготвя подобно ограничение. Според Скерцос решението е част от усилията за справяне с нарастващата дигитална зависимост сред младите хора.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис представи резултати от проучване сред 2500 ученици. Според данните една четвърт от участниците признават, че прекарват прекомерно много време в социалните мрежи.

Около 20% от анкетираните споделят, че изпитват нервност, несигурност и затруднения с концентрацията, когато нямат достъп до мобилния си телефон.

Министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу предупреди, че платформите, които не спазват правилата, могат да бъдат подложени на европейски контрол и санкции. Съгласно Закона за цифровите услуги глобите при определени нарушения могат да достигнат до 6% от годишния световен оборот на съответната компания.

Междувременно през септември Европейската комисия представи инициативата EU Kids Act, насочена към по-добра защита на децата в интернет. Предложението предвижда забрана за използване на социални мрежи от деца под 13 години, както и изискване потребителите да са навършили поне 15 години, за да създават самостоятелно профили.

Предложението все още се обсъжда от Европейския парламент и държавите членки.

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