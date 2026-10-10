Гърция, Албания и Северна Македония обединяват Преспа в обща номинация за ЮНЕСКО

Гърция, Албания и Северна Македония ще работят заедно по номинацията на района на Преспа за включване в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Ангажиментът беше потвърден със съвместна декларация, подписана на тристранна среща в Гърция от министрите на културата на трите държави – Седат Сюлеймани от Северна Македония, Лина Мендони от Гърция и Бленди Гонджа от Албания.

Сюлеймани определи общата номинация като следваща важна стъпка в сътрудничеството между страните. По думите му целта не е единствено международното признание, а създаването на устойчив модел за управление на региона, който да носи конкретни ползи за местните общности.

"Преспа винаги е била единно цяло – както в природно, така и в историческо отношение – въпреки че бреговете ѝ се споделят от три съседни държави", заяви той.

Македонският министър посочи, че трите страни вече имат натрупан опит в съвместното опазване на културното наследство. Сред примерите са работата с Европейския център за византийски и поствизантийски паметници в Гърция, включително консервацията на стенописите в църквата "Св. Георги" в Курбиново, както и съвместните дейности с албански институции на остров Мал Град.

Като част от трансграничното сътрудничество беше посочен и подкрепеният от Европейския съюз проект "ACT4PRESPA".

"Тези примери показват, че сътрудничеството вече е налице, но има възможности за неговото разширяване", подчерта Сюлеймани.

Според него чрез споделянето на знания и по-тясното взаимодействие между институциите Преспа може да се превърне в модел за трансгранично сътрудничество и съвместно опазване на природното и културното наследство.