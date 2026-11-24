Военен хеликоптер на турските Военновъздушни сили (ВВС) се разби във вторник след излитане от Ескишехир за тренировъчен полет, съобщи Министерството на националната отбрана в Анкара. На мястото на инцидента продължават спасително-издирвателните операции.

По данни на ведомството машината е модел AS-532, принадлежаща на ВВС. Спасителните екипи вече са достигнали до отломките и продължават работата в района, като в официалното съобщение все още не се посочва причината за катастрофата.

Местните медии съобщиха за инцидента малко преди 20:00 ч. местно време. Според публикациите летателният апарат е паднал близо до пътя Ескишехир – Кютахия, в района на село Йорюкакчайър в окръг Тепебашъ. Към мястото са изпратени многочислени екипи на жандармерията и полицията, както и медици и пожарникари.

Моделът AS-532 принадлежи към семейството двудвигателни средни хеликоптери „Кугар“ (Cougar), произвеждани от „Еърбъс Хеликоптърс“ (бившия „Юрокоптер“). Тези машини се използват от редица военновъздушни сили за транспортни и спасително-издирвателни мисии.

Инцидентът идва по-малко от две седмици след друга трагедия с военен хеликоптер в страната. На 12 ноември Министерството на отбраната съобщи, че хеликоптер S-70 се е разбил в окръг Йешилюрт, провинция Малатия, при което загинаха четирима военнослужещи. Причините за този инцидент също все още се изясняват, като тогава отломки удариха къща и раниха леко двама цивилни.