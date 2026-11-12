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Военен хеликоптер S-70 се разби в Източна Турция, причината е неизвестна

Военен хеликоптер S-70 се разби в Източна Турция, причината е неизвестна
Снимка: AP/БТА

Хеликоптерът се е разбил в района на Йешилюрт, а причината за инцидента все още не е установена

Четирима души са загинали, след като турски военен хеликоптер S-70 се е разбил в източния турски окръг Малатия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на турската НТВ.

Катастрофата е станала около 18:45 ч. местно време в района на Йешилюрт, според турски медии, цитирани от сайта "Тюркийе тудей".

Турското министерство на отбраната не е посочило причината за катастрофата.

На мястото са изпратени пожарникари, медицински екипи и представители на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

След падането на хеликоптера е избухнал малък пожар, който е бил потушен. Полицаи и военнослужещи са започнали обследване на мястото на инцидента.

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