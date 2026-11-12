Новини
Търси
Подкаст
Общество

Организации за авторски права поискаха законодателни промени за справедливо заплащане на творците

Организации за авторски права поискаха законодателни промени за справедливо заплащане на творците
БТА

Представители на "Музикаутор", "Филмаутор", "Артистаутор" и ПРОФОН представиха проблемите в сектора пред парламентарната Комисия по културата и медиите

Представители на "Музикаутор", "Филмаутор", "Артистаутор" и ПРОФОН настояха за промени в законодателството и по-ефективни механизми за определяне на възнагражденията на творците. Това стана по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което четирите организации представиха дейността си и основните проблеми при колективното управление на авторски и сродни права.

Сред основните затруднения са остарелите тарифи, липсата на ефективен механизъм за тяхното актуализиране и недостатъчният контрол върху използването на защитени произведения.

Изпълнителният директор на "Музикаутор" Иван Димитров посочи, че телевизиите продължават да работят по тарифа от 2001 г., въпреки значителните промени в икономическите условия.

"Ние трябва да продаваме, образно казано, труда на авторите, на цени, които не са справедливи", заяви Димитров.

Той обърна внимание и на проблемите в туристическия сектор, като посочи, че над 45% от хотелите в България нямат договори за авторски права.

Председателят на Управителния съвет на ПРОФОН Виктор Касъмов настоя за ясни правила при договарянето на тарифите, задължителен контрол върху уреждането на правата в търговските обекти и справедливи възнаграждения за продуцентите и изпълнителите.

От "Артистаутор" поставиха акцент върху правата на актьорите при последващото използване на филми, сериали и други аудио-визуални произведения.

"За отделния творец е практически невъзможно да следи кога и къде се използват неговите изпълнения", заяви изпълнителният директор на организацията Симеон Христов.

Той подчерта, че действащата нормативна уредба създава практически затруднения, особено при утвърждаването на тарифите и договорите по поръчка.

От "Филмаутор" също настояха за промени. Изпълнителният директор Мария Палаурова предупреди, че липсата на работещ механизъм за определяне на тарифите за кабелно препредаване води до милиони евро пропуснати ползи за правоносителите.

По думите ѝ подготовката на необходимите законодателни промени е в застой, като от август няма развитие по изпратените от организациите становища.

В последвалата дискусия депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков разкритикува липсата на политическа воля за решаване на проблемите и призова Министерството на културата да внесе подготвения законопроект.

Според него неработещият механизъм за определяне на тарифите облагодетелства телекомите и разпространителите за сметка на носителите на авторски права.

Председателят на Комисията по културата и медиите Антон Кутев пое ангажимент, че ако Министерството на културата не внесе законопроекта до Нова година, парламентарната комисия ще поеме инициативата и ще го внесе сама.

Така представителите на организациите получиха заявка за законодателни действия по проблемите, свързани със защитата на авторските права и справедливото заплащане на творческия труд.

Още по темата

Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена с авторски моноспектакъл

Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена с авторски моноспектакъл

Изкуственият интелект и авторските права: Европа е изправена пред ново предизвикателство

Изкуственият интелект и авторските права: Европа е изправена пред ново предизвикателство

Германски съд реши, че „ОупънЕйАй“ е нарушил авторски права върху музика

Германски съд реши, че „ОупънЕйАй“ е нарушил авторски права върху музика

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Водещи

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

  • Току-що
Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

  • Преди 9 минути
Специален гост в лагера на националния отбор

Специален гост в лагера на националния отбор

  • Преди 13 минути
Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

  • Преди 13 минути
Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

  • Преди 17 минути
Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

  • Преди 20 минути
Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

  • Преди 32 минути
Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

  • Преди 35 минути
България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

  • Преди 40 минути
Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

  • Преди 47 минути
Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

  • Преди 53 минути
15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

  • Преди 60 минути
Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

  • Преди 1 час
Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

  • Преди 1 час
Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

  • Преди 1 час