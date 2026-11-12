Организации за авторски права поискаха законодателни промени за справедливо заплащане на творците

Представители на "Музикаутор", "Филмаутор", "Артистаутор" и ПРОФОН настояха за промени в законодателството и по-ефективни механизми за определяне на възнагражденията на творците. Това стана по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което четирите организации представиха дейността си и основните проблеми при колективното управление на авторски и сродни права.

Сред основните затруднения са остарелите тарифи, липсата на ефективен механизъм за тяхното актуализиране и недостатъчният контрол върху използването на защитени произведения.

Изпълнителният директор на "Музикаутор" Иван Димитров посочи, че телевизиите продължават да работят по тарифа от 2001 г., въпреки значителните промени в икономическите условия.

"Ние трябва да продаваме, образно казано, труда на авторите, на цени, които не са справедливи", заяви Димитров.

Той обърна внимание и на проблемите в туристическия сектор, като посочи, че над 45% от хотелите в България нямат договори за авторски права.

Председателят на Управителния съвет на ПРОФОН Виктор Касъмов настоя за ясни правила при договарянето на тарифите, задължителен контрол върху уреждането на правата в търговските обекти и справедливи възнаграждения за продуцентите и изпълнителите.

От "Артистаутор" поставиха акцент върху правата на актьорите при последващото използване на филми, сериали и други аудио-визуални произведения.

"За отделния творец е практически невъзможно да следи кога и къде се използват неговите изпълнения", заяви изпълнителният директор на организацията Симеон Христов.

Той подчерта, че действащата нормативна уредба създава практически затруднения, особено при утвърждаването на тарифите и договорите по поръчка.

От "Филмаутор" също настояха за промени. Изпълнителният директор Мария Палаурова предупреди, че липсата на работещ механизъм за определяне на тарифите за кабелно препредаване води до милиони евро пропуснати ползи за правоносителите.

По думите ѝ подготовката на необходимите законодателни промени е в застой, като от август няма развитие по изпратените от организациите становища.

В последвалата дискусия депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков разкритикува липсата на политическа воля за решаване на проблемите и призова Министерството на културата да внесе подготвения законопроект.

Според него неработещият механизъм за определяне на тарифите облагодетелства телекомите и разпространителите за сметка на носителите на авторски права.

Председателят на Комисията по културата и медиите Антон Кутев пое ангажимент, че ако Министерството на културата не внесе законопроекта до Нова година, парламентарната комисия ще поеме инициативата и ще го внесе сама.

Така представителите на организациите получиха заявка за законодателни действия по проблемите, свързани със защитата на авторските права и справедливото заплащане на творческия труд.