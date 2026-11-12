Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Четири петролни танкера бяха ударени от експлозии в Ормузкия проток, съобщиха иранските военни в четвъртък, добавяйки, че корабите са пренебрегнали предупрежденията и са навлезли в това, което те считат за ограничени зони на стратегическия воден път, предаде Ройтерс.

Танкерите все още са обект на атаки през пролива, въпреки възстановяването на трафика и очакванията за деескалация на войната между Съединените щати и Иран, което се отрази в падащите цени на петрола.

Военноморските сили на Иранската революционна гвардия съобщиха, че два супертанкера са били повредени от експлозии в сряда, след като са пренебрегнали предупрежденията да не използват това, което според тях е "неразрешен маршрут".

Ройтерс не можа веднага да потвърди иранската сметка.

Двата кораба "са експлодирали, след като са се ударили в морски мини", съобщиха иранските държавни медии, излъчвайки това, което според тях е видеозапис на инцидентите.

Иранската армия по-късно заяви, че два други танкера са се натъкнали на мини в четвъртък следобед, докато са плавали през източния Ормузки проток, след като са пренебрегнали предупрежденията и са деактивирали радарните си системи, съобщи държавната телевизия. Танкерите са влезли в ограничена зона и впоследствие са се запалили, съобщи тя.

По-рано, по време на американско-израелската война с Иран, която започна през февруари, ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обявиха атаките си срещу танкери. Съвсем наскоро обаче те съобщиха, че кораби са се запалили, след като са се натъкнали на военноморски мини, докато са преминавали през южната част на пролива, който са обявили за неоторизиран маршрут.

В няколко от тези случаи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) заяви, че корабите са били ударени от неизвестни снаряди.

В четвъртък UKMTO съобщи, че плавателен съд е бил ударен от неидентифициран снаряд на около 14 морски мили северозападно от емирството на Рас ал-Хайма в ОАЕ в сряда, докато е излизал от пролива, причинявайки пожар в машинното му отделение.

Добавя се, че са в ход усилия за гасене на пожара и целият екипаж е евакуиран.

Най-малко 10 кораба са били ударени през първите 10 дни на ноември, след 37 атаки през октомври, което е най-високият месечен брой от началото на конфликта в края на февруари, според данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика, отбелязва Ройтерс.