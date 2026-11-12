Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

Петте северноевропейски държави от НАТО започват работа по споразумение за обща отбрана, което трябва да засили възпиращите и отбранителните способности на алианса. Това съобщава Ройтерс.

Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия вече предприемат стъпки за по-добра координация чрез съвместни военни и граждански учения. Финландия се присъедини към НАТО през 2023 г., а Швеция - през 2024 г.

Норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик заяви на съвместна пресконференция в Осло, че новото споразумение ще позволи по-тясно сътрудничество между страните.

"Споразумението ще ни даде възможност за по-тясно сътрудничество и ще повиши равнището на способностите ни за възпиране и отбрана както в региона, така и отвъд него", заяви Сандвик.

Сред основните предизвикателства е съгласуването на националните законодателства и правилата за придвижване на военни сили и техника през границите.

"Силите на НАТО трябва да могат лесно да се придвижват между страните, доставките трябва да достигат там, където са необходими, а силите трябва да се сражават като едно цяло", подчерта норвежкият министър.

Инициативата е част от усилията на северноевропейските държави да укрепят отбраната си на фона на руската инвазия в Украйна и несигурността около ролята на САЩ като основен гарант за сигурността на НАТО, отбелязва Ройтерс.

Датският министър на отбраната Йепе Брус посочи, че присъединяването на Швеция и Финландия към алианса създава възможности за по-добра интеграция на северния му фланг.

"Присъединяването на Швеция и Финландия ни дава възможност да укрепим северния компонент на НАТО, да придвижваме войски, както и да организираме съвместни учения и (синхронизираме) системите си за командване", каза Брус пред Ройтерс.

Петте държави постепенно увеличиха бюджетите си за отбрана и вече са сред съюзниците от НАТО, които отделят най-много средства за въоръжените си сили на глава от населението.