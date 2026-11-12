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Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени
БТА

Изпълнителят защити родителите на деца с тежки увреждания и призова държавата да гарантира техните права и сигурност

Изпълнителят Криско излезе с остра позиция срещу предложените промени в Закона за личната помощ, които засягат семействата на хора с тежки увреждания. В публикация във Фейсбук той призова институциите да обърнат внимание на родителите и близките, посветили живота си на грижите за своите деца и роднини.

"Има неща, които просто не могат да бъдат подминати с мълчание! Става дума за предложените промени в Закона за личната помощ, които засягат хиляди семейства в България – семейства, в които майки, бащи и близки хора са посветили живота си на грижата за деца и възрастни с тежки увреждания", написа изпълнителят.

Криско подчерта, че грижата за дете с тежко увреждане е денонощна отговорност, която не позволява на родителите да водят обичайния си начин на живот.

"Това не е работа от 9 до 17 часа. Няма почивни дни, няма празници, няма болнични, няма възможност просто да си тръгнеш и да оставиш грижата за утре", посочи той.

Според изпълнителя е недопустимо семействата, които ежедневно се сблъскват с подобни трудности, да бъдат поставяни и пред несигурност за трудовите си права и доходите си.

"И точно тези хора сега трябва да се тревожат и за трудовите си права, договорите си и бъдещето на доходите си?!", попита Криско.

Той постави и въпроса кой носи отговорност за годините, през които родителите са били принудени да оставят собствения си живот на заден план, за да се грижат за децата си.

"Мисли ли някой за хората, които реално живеят с тези проблеми всеки ден? Кой ще компенсира годините, в които тези родители са поставили собствения си живот на заден план?", написа още изпълнителят.

Криско настоя държавата да постави човешките съдби над административните решения и бюджетните разчети.

"Не говорим просто за цифри в бюджета, за административни промени или за формулировки в един закон. Говорим за човешки съдби, достойнство, сигурност и правото на нормален живот", подчерта той.

В заключение изпълнителят призова институциите да бъдат опора за семействата на хората с тежки увреждания.

"Държавата трябва да бъде опора за тези семейства, защото зад всеки закон има човешки живот. И тези хора заслужават да бъдат чути, уважавани и защитени!", завърши Криско.

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