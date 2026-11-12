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БАБХ разкри незаконна мандра за производство на млечни продукти в пазарджишко село

БАБХ разкри незаконна мандра за производство на млечни продукти в пазарджишко село
БАБХ

Иззети са 230 литра прясно краве мляко и 127 кг готова продукция - сирене, кашкавал и извара.

Нерегламентирано производство на млечни продукти е установено в нерегистриран по Закона за храните обект в пазарджишкото село Лесичово. При проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пазарджик и служители на Икономическа полиция са открити 230 литра прясно краве мляко и 127 кг готова продукция.

В три казана в обекта се е извършвала обработка на млякото, а сред готовите продукти са установени сирене, кашкавал и извара. Проверката е извършена след подаден сигнал.

Инспекторите са констатирали изключително лоши хигиенни условия. Сградата и оборудването не отговаряли на изискванията за производство на млечни продукти. За откритите количества не са представени документи за произход и информация, позволяваща проследяването им.

Цялата продукция е поставена под забрана и предстои да бъде унищожена под контрола на ОДБХ - Пазарджик. Дейността на обекта е спряна със заповед, а на собственика е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Проверките по случая продължават.

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