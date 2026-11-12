Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода

Нови аварии по топлопреносната мрежа оставиха още части от София без парно и топла вода. Засегнати са жилищни сгради и райони в редица столични квартали, сред които "Лозенец", "Слатина", "Дружба", "Дианабад", "Гео Милев" и "Младост", става ясно от публикуваната информация на "Топлофикация София".

В част от засегнатите райони се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 13 ноември, докато в други ремонтите ще продължат до 14 ноември.

Според обявените срокове без парно и топла вода са следните адреси:

"Лозенец" – ул. "Плана планина" №6, с очаквано възстановяване на 14 ноември в 15:00 ч., както и ул. "Якубица" №2А – на 13 ноември в 21:50 ч.

"Слатина" – районът между улиците "Слатинска", "Камчия", "Слатинска река" и "Гео Милев". Очаквано възстановяване на 14 ноември в 14:45 ч.

"Дружба" 2 – блок 284 в "Цариградски комплекс", с очаквано възстановяване на 14 ноември в 14:05 ч.

"Овча купел" 2 – блок 6, с очаквано възстановяване на 13 ноември в 20:00 ч.

"Младост" 1А – търговски център "Сити Пойнт" на бул. "Александър Малинов" №23. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 13:20 ч.

"Дианабад" – адреси по ул. "Тинтява" и ул. "Валери Петров", с очаквано възстановяване на 14 ноември в 12:50 ч.

"Левски" В – блокове 21 и 22, с очаквано възстановяване на 13 ноември в 17:00 ч.

"Гео Милев" – части от улиците "Цветан Радославов", "Алфред Нобел", "Александър Жендов" и "Александър фон Хумболт", както и сградата на "Главпроект". Очаквано възстановяване на 14 ноември в 10:25 ч. Засегнат е и районът между ул. "Лидице", бул. "Цариградско шосе", ул. "Алфред Нобел", ул. "Елисавета Багряна" и ул. "Галилео Галилей", където възстановяването се очаква на 14 ноември в 9:30 ч.

Център – районът между ул. "6-и септември", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Проф. Фритьоф Нансен" и бул. "Васил Левски". Очаквано възстановяване на 13 ноември в 17:00 ч.

"Мусагеница" – входове 10 и 11 на блок 89, с очаквано възстановяване на 13 ноември в 17:00 ч.

Поредните аварии идват на фона на продължаващите проблеми с топлопреносната мрежа в столицата.

Наскоро изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров призна, че повредите са многобройни и трудни за отстраняване. По думите му често само на няколко метра от вече ремонтиран участък възникват нови пробиви.

Той посочи, че са подменени над 20 километра топлопроводи, като плановете на дружеството предвиждат до края на годината обновеното трасе да надхвърли 53 километра.

От "Топлофикация София" публикуват информация за авариите и прогнозните срокове за възстановяване на топлоподаването на официалната си интернет страница. Обявените часове са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от хода на ремонтните дейности.