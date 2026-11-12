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Румънски ТИР се заклещи между две сгради и блокира улица в Казанлък

Румънски ТИР се заклещи между две сгради и блокира улица в Казанлък
Стопкадър

Камионът повредил покрива на стара сграда, а движението остава блокирано

Румънски ТИР остана блокиран между сградите на тясна улица в Казанлък, след като 44-годишният шофьор опитал да премине през участъка, навлизайки в насрещното движение.

Инцидентът е станал около 15:00 ч. на ул. „Тюлбенска“. При маневрата тежкотоварният камион повредил и покрива на стара сграда, позната на местните жители като „Яхната“.

Заседналият камион не е могъл да продължи нито напред, нито назад, което е довело до блокиране на движението по улицата.

Пробата на шофьора за алкохол е отрицателна. На него са съставени акт за установено административно нарушение и наказателно постановление.

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