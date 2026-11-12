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Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик
АП/БТА

Организацията MUST похвали бившия мениджър, но заяви, че отговорността за кризата в клуба е на собствениците и ръководството.

Manchester United Supporters Trust (MUST), организацията на привържениците на клуба, разкритикува собствениците след уволнението на Майкъл Карик. В позицията си тя благодари на специалиста за приноса му и за това, че е върнал надеждата на феновете през втората половина на миналия сезон.

“Напускането на Майкъл Карик бележи поредния потискащ момент за Манчестър Юнайтед”, се казва в изявлението. От MUST подчертават, че подкрепата на привържениците към него не означава, че го смятат за основния виновник за проблемите. Според организацията отговорността е на собствениците.

MUST посочва, че придобиването на клуба от семейство Глейзър чрез поемане на дългове продължава да тежи на Юнайтед. Организацията критикува и честите промени в ръководството на футболните операции след идването на INEOS, като заявява, че те са довели до резултати, противоположни на обещаните спортни успехи.

Недоволството, според фенската организация, се простира и извън терена. MUST критикува политиката за цените на билетите и смята, че привържениците са третирани предимно като източник на приходи. Това, по думите ѝ, отслабва връзката им с клуба и ги кара да плащат за решенията на собствениците чрез по-високи разходи и ограничени права.

Организацията припомня, че още през януари 2025 г. е предупредила за риск от задълбочаващо се отчуждение между клуба и феновете. Сега MUST призовава собствениците да поемат отговорност, да възстановят доверието и да изслушат привържениците.

“Още една смяна на старши треньора не може да поправи това, което собствеността продължава да подкопава”, завършва позицията.

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