Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Изпълнителният директор на "Кауфланд България" Михаил Петров отправи остро предупреждение към държавните институции след наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба от близо 76 млн. евро. Според него решението на регулатора е необосновано и може да предизвика сериозни икономически сътресения, съобщава money.bg.

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз", заяви Петров по време на форум, организиран от Сдружението за модерна търговия.

Той подчерта, че веригата има значителни кредитни задължения и осигурява работа на 8800 души в България.

Петров заяви, че компанията ще оспорва санкцията по съдебен ред, като изрази увереност, че решението на антимонополния регулатор ще бъде отменено.

"В понеделник бях един истински притеснен човек. Днес не съм много притеснен, защото корифеи в картелното законодателство разгледаха акта на КЗК и го определиха като футболист, който е тръгнал да изпълнява дузпа на празна врата и си е вкарал автогол", коментира той.

Изпълнителният директор допълни, че според него актът на КЗК ще бъде направен "на пух и прах".

Той определи административния риск като един от най-големите проблеми пред бизнеса в България.

"По нашите ширини най-големият риск е административният риск – ако не беше толкова тъжно, щеше да е много смешно", заяви Петров.

По думите му търговските вериги играят важна роля за продоволствената сигурност, заетостта и данъчните приходи на страната.

"Най-странното според мен е защо нападнаха хората с храната – ние се грижим за продоволствената сигурност, ние сме най-големите данъкоплатци и най-големите работодатели", посочи той.

Петров подчерта, че компанията няма намерение да напуска българския пазар, тъй като е направила значителни инвестиции в собствените си търговски обекти.

"Нашите магазини не са под наем. Ние сме инвестирали 1 млрд. в тях. Не можем да си съберем чукалата и да се изнесем от България. План Б е да си отстояваме правата по законов ред", категоричен беше изпълнителният директор.

Той завърши критиките си с още едно остро сравнение.

"Ние си жужим и се чудим как да правим пари и да си платим данъците, докато властта стои с мухобойката и може да те убие по всяко време", заяви Петров.

ТАРАЛЕЖ припомня, че на 9 ноември КЗК наложи на "Кауфланд България" санкции в общ размер на 75,65 млн. евро за три установени от регулатора нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.

Според антимонополната комисия нарушенията включват натиск за намаляване на доставните цени, удържане на суми за услуги и необосновано забавяне на преговори с производители.

От "Кауфланд" отхвърлят констатациите на регулатора и заявяват, че ще защитават правата си пред компетентните институции.