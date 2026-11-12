Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти
Министърът на транспорта призова за координация между институциите за подобряване на пътната безопасност
Министърът на транспорта Георги Пеев призова днес за координация между институциите за подобряване на пътната безопасност. Той изтъкна, че не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти.
"Трябва да се направи цялостен преглед на системата за пътна безопасност и да се изясни отговорността на отделните институции, за да се постигнат трайни резултати", каза министърът на изслушването си пред ресорната парламентарна комисия.
Той прекрати участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се върна в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“.
По думите на Пеев очакванията на обществото за бързи резултати са разбираеми, но подобряването на пътната безопасност е процес, който изисква време, задълбочен анализ и координирани действия.
„Хората очакват бързи резултати. Аз искам още по-бързо от тях да достигнем тези резултати, но това не е възможно“, каза министърът.
Той каза, че в момента има няколко центъра и институции, които събират и обработват информация, свързана с пътната безопасност, но липсва достатъчно добра координация между тях.
"Всичко това затруднява процеса на вземане на решения и размива отговорността", каза той.
Според него не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки пътни инциденти, а е необходимо да се работи по превенцията.
Министър Пеев отправи призив за общи действия между държавните институции, неправителствените организации и браншовите асоциации, независимо от политическите различия.
"Подобряването на инфраструктурата е важно, но само по себе си няма да доведе до съществени резултати, ако не бъдат отстранени системните проблеми в организацията и управлението на пътната безопасност", подчерта Пеев.