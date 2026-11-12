Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Министърът на транспорта Георги Пеев призова днес за координация между институциите за подобряване на пътната безопасност. Той изтъкна, че не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти.

"Трябва да се направи цялостен преглед на системата за пътна безопасност и да се изясни отговорността на отделните институции, за да се постигнат трайни резултати", каза министърът на изслушването си пред ресорната парламентарна комисия.

Той прекрати участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се върна в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“.

По думите на Пеев очакванията на обществото за бързи резултати са разбираеми, но подобряването на пътната безопасност е процес, който изисква време, задълбочен анализ и координирани действия.

„Хората очакват бързи резултати. Аз искам още по-бързо от тях да достигнем тези резултати, но това не е възможно“, каза министърът.

Той каза, че в момента има няколко центъра и институции, които събират и обработват информация, свързана с пътната безопасност, но липсва достатъчно добра координация между тях.

"Всичко това затруднява процеса на вземане на решения и размива отговорността", каза той.

Според него не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки пътни инциденти, а е необходимо да се работи по превенцията.

Министър Пеев отправи призив за общи действия между държавните институции, неправителствените организации и браншовите асоциации, независимо от политическите различия.

"Подобряването на инфраструктурата е важно, но само по себе си няма да доведе до съществени резултати, ако не бъдат отстранени системните проблеми в организацията и управлението на пътната безопасност", подчерта Пеев.