Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

С едноминутно мълчание в памет на жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" започна днешното пленарно заседание на Народното събрание.

Народните представители се изправиха на крака, за да отдадат почит към загиналите при трагедията, която потресе България.

Днес, 11 ноември, е Ден на национален траур в памет на 11-те души, загубили живота си при двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Тежките произшествия станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. В сблъсъците участваха десетки автомобили, а десетки хора бяха ранени.

Ден след трагедията 26 от пострадалите остават на лечение в болниците в Сливен и Ямбол. Четирима са в реанимация, като един от тях е в тежко състояние.

Разследването на причините за катастрофите продължава. До момента са разпитани 44 свидетели, а предстоят допълнителни разпити и назначаване на експертизи.

В знак на почит към жертвите националните знамена на държавните институции са спуснати наполовина.