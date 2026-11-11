Новини
Търси
Подкаст
Политика

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"
ТАРАЛЕЖ

Народното събрание започна заседанието си с почит към 11-те загинали при тежките верижни катастрофи

С едноминутно мълчание в памет на жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" започна днешното пленарно заседание на Народното събрание.

Народните представители се изправиха на крака, за да отдадат почит към загиналите при трагедията, която потресе България.

Днес, 11 ноември, е Ден на национален траур в памет на 11-те души, загубили живота си при двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Тежките произшествия станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. В сблъсъците участваха десетки автомобили, а десетки хора бяха ранени.

Ден след трагедията 26 от пострадалите остават на лечение в болниците в Сливен и Ямбол. Четирима са в реанимация, като един от тях е в тежко състояние.

Разследването на причините за катастрофите продължава. До момента са разпитани 44 свидетели, а предстоят допълнителни разпити и назначаване на експертизи.

В знак на почит към жертвите националните знамена на държавните институции са спуснати наполовина.

Още по темата

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Румен Радев обяви ден на национален траур за жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Бургас отменя всички културни събития на 11 ноември в памет на жертвите на "Тракия"

Бургас отменя всички културни събития на 11 ноември в памет на жертвите на "Тракия"

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от СО за утре

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Парламентът подкрепи по-високи данъчни облекчения: 500 евро за едно дете, 1000 за две

Парламентът подкрепи по-високи данъчни облекчения: 500 евро за едно дете, 1000 за две

Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота

Радев: Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота

"Възраждане" настоява за проверки на "Топлофикация София": Дългове от 1,3 млрд. евро и хиляди абонати без парно и топла вода

"Възраждане" настоява за проверки на "Топлофикация София": Дългове от 1,3 млрд. евро и хиляди абонати без парно и топла вода

Борисов след трагедията на “Тракия”: Който има морал, трябва да поеме отговорност

Борисов след трагедията на “Тракия”: Който има морал, трябва да поеме отговорност

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Водещи

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

  • Преди 5 минути
Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

  • Преди 13 минути
Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

  • Преди 16 минути
Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

  • Преди 22 минути
Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

  • Преди 31 минути
Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

  • Преди 35 минути
Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

  • Преди 36 минути
Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

  • Преди 45 минути
Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

  • Преди 49 минути
Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

  • Преди 1 час
Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

  • Преди 1 час
Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

  • Преди 1 час
Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час