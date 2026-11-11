Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

Сръбските власти задържаха 43-годишен гражданин на Босна и Херцеговина на граничния пункт „Градина“ с България, след като в камиона му бяха открити стоки без необходимите документи. Това съобщи регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на граничните власти.

При проверката на превозното средство на влизане в Сърбия митническите служители открили 233 парфюма, 35 дамски чанти, 10 зимни якета, 12 спрея за тяло и 200 таблетки „Камагра“.

По данни на властите общата стойност на намерените стоки е около един милион сръбски динара, или приблизително 8500 евро.

Мъжът е заподозрян в извършване на престъпление, свързано с незаконна търговия. Той е задържан и отведен в Главната прокуратура в Пирот.