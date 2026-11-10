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Милорад Додик обяви бързо сформиране на новата власт в Република Сръбска

Милорад Додик обяви бързо сформиране на новата власт в Република Сръбска
Снимка: AP/БТА

Управляващата коалиция планира да приеме бюджета и да излъчи ново правителство до края на годината, а Ненад Стевандич ще остане председател на парламента

Лидерът на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик заяви, че новата власт в Република Сръбска ще бъде сформирана в кратки срокове. След заседание на управляващата коалиция той съобщи, че председателят на "Обединена Сръбска" Ненад Стевандич ще запази поста си начело на Народната скупщина, предаде регионалната телевизия Ен1.

Управляващото мнозинство си поставя за цел до края на годината да приеме бюджета и да формира новото правителство, така че Република Сръбска да започне 2027 г. с напълно функциониращи институции, посочи Додик.

По думите му в понеделник ще се състоят конституирането на новата власт, изборът на парламентарните органи и полагането на клетви. Коалиционните партньори са обсъдили и координацията на действията си на равнище Босна и Херцеговина. Според Додик деветимата депутати на управляващата коалиция в Камарата на представителите на държавния парламент имат ключово значение за защитата на интересите на Република Сръбска.

Додик съобщи още, че коалиционното споразумение, което ще урежда отношенията между партиите в управляващото мнозинство, се очаква да бъде подписано в неделя. Разпределението на длъжностите ще бъде съобразено основно с изборните резултати на отделните формации.

Предвижда се коалиционните партньори да провеждат срещи веднъж месечно, а специална работна комисия да координира назначенията и изпълнението на договорените политики.

Лидерът на СНСД отново предложи създаването на правителство на националното единство и покани представители на опозицията на среща в петък. Поканата е отправена към председателя на Движението "Сигурна Сръбска" Драшко Станивукович и лидера на Сръбската демократическа партия (СДП) Бранко Блануша. Срещата е насрочена за 17:00 часа местно време (18:00 часа българско) в централата на СДП. Додик заяви, че очаква двамата да потвърдят участието си.

След заседанието председателят на Народната партия на Република Сръбска Дарко Баняц, която е част от управляващата коалиция, заяви, че мнозинството разполага с повече от две трети от местата в Народната скупщина. Според него това е важна предпоставка за политическата стабилност на федеративната единица и за укрепването на позициите ѝ както в Босна и Херцеговина, така и на международната сцена.

СНСД на Милорад Додик отбеляза победа на всички равнища на властта на общите избори в Босна и Херцеговина, проведени на 4 октомври.

След междуетническата война от 1992 до 1995 г. и съгласно Дейтънското мирно споразумение Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни единици - Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, в която живеят бошняци и босненски хървати.

Двете единици имат собствени правителства, парламенти и полицейски структури, но са свързани чрез общи институции на държавно равнище, сред които съдебната система, армията, службите за сигурност и данъчната администрация.

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