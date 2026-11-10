Най-малко седем палестинци загинаха при нови израелски удари в Газа

Най-малко седем палестинци, сред които баща и 13-годишният му син, са били убити при атаки на израелските сили в ивицата Газа, предава агенция Ройтерс, позовавайки се на данни от местни здравни служители.

Според информация на медицинските екипи бащата и неговото момче са изгубили живота си, след като въздушен удар е поразил покрива на сграда, използвана за подслон на разселени хора в квартал „Зейтун“ на град Газа.

При друг израелски въздушен удар в близост до училище в столичния квартал „Дарадж“ е загинал още един палестинец, информират здравните власти. От своя страна израелските военни обявиха, че мишени на атаките в двата района са били терористи, без обаче да разкриват повече подробности за операциите.

Междувременно в южната част на анклава, в град Хан Юнис, мъж е загинал в резултат на израелски огън, съобщават местни медици. По-късно през деня броят на жертвите нарасна, след като израелски въздушен удар засегна леярна в квартал „Сабра“ на град Газа, отнемайки живота на трима души, посочват представители на палестинските здравни структури.

С този инцидент общият брой на загиналите в палестинската територия за денонощието достигна поне седем души.