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Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети-прехващачи заради руските атаки

Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети-прехващачи заради руските атаки
Снимка: AP/БТА

Андрий Сибиха предупреди, че Москва се опитва да сломи украинския дух чрез удари по енергийната инфраструктура през зимата

Министърът на външните работи на Украйна заяви, че е призовал държавния секретар на САЩ Марко Рубио във вторник да ускори доставките на ракети-прехващачи, тъй като Русия засилва атаките срещу енергийната инфраструктура, за да сломи украинския морал през зимните месеци, предаде Ройтерс.

След разговори с Рубио в кулоарите на срещата на външните министри на Г-7 в Париж, Андрий Сибиха заяви пред Ройтерс, че е оказвал натиск върху Вашингтон да продължи натиска върху Москва, дори когато в Абу Даби се провеждаха дипломатически усилия за прекратяване на войната.

"Трябва да работим по мирния път, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия", каза той в интервю.

Сибиха заяви, че е поискал допълнителна подкрепа за изтощената енергийна мрежа на Украйна и повече противовъздушни прехващачи, като същевременно потвърди, че споделянето на разузнавателна информация от САЩ и военната помощ чрез програмата "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" (PURL) остават в сила.

"Повдигнах въпроса как бихме могли да ускорим доставките, как бихме могли да намерим подходящ начин евентуално да заредим нещо предварително и как бихме могли да се опитаме да намерим допълнителни количества", каза той.

Неговите изказвания идват в момент, когато Киев търси гаранции за продължаваща западна военна подкрепа, като същевременно подкрепя дипломатическите усилия за проучване на ограничени мерки за изграждане на доверие с Москва.

Коментирайки водените с посредничеството на САЩ преговори между украински и руски представители в Абу Даби, Сибиха заяви: "Украйна има сериозни намерения... Опитваме се да използваме всяка възможност, за да ускорим мирните усилия и да задълбочим мирния процес."

Той каза, че Украйна остава готова да обсъди редица мерки за деескалация, включително прекратяване на огъня, обхващащо Черно море и енергийната инфраструктура.

Сибиха заяви, че предложения за прекратяване на огъня в Черно море са били предадени на Русия чрез посредници, включително Турция, Египет и Индия, но добави, че "не е толкова оптимистичен" относно напредъка и все още очаква отговор от Москва.

Сибиха повтори обвиненията на Киев, че Русия умишлено атакува гражданска инфраструктура преди зимата.

"(Руският президент Владимир Путин) се опитва да сломи духа ни през зимата", каза той.

Русия отрича умишленото си нападение над цивилни по време на войната, която вече е в петата си година.

Сибиха присъстваше на среща в Париж на външните министри от Групата на седемте, която включва Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати, както и Европейския съюз.

Той заяви, че цената на войната ще се увеличи значително през 2027 г. и изрази надежда, че Киев може да осигури дългосрочни финансови ангажименти от своите партньори до края на годината.

"Нуждаем се от макростабилност", каза той. "За вътрешни цели това поддържа духа на нашите хора силен, когато разбират, че поне за една до две години имаме дългосрочни ангажименти."

Сибиха каза, че семейството му в Киев - включително три деца, както повечето украинци, често е имало само няколко часа електричество на ден.

"Това означава, че няма отопление, няма вода, няма канализация, така че е голямо предизвикателство за нас", добави той.

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