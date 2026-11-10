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Германската армия наложи тотална забрана за масов тип китайски дронове

Германската армия наложи тотална забрана за масов тип китайски дронове
АП/БТА

Според „Шпигел“ безпилотните апарати, които през изминалите години са били купувани от отделни поделения при занижен административен надзор, в момента се изтеглят от експлоатация в най-кратки срокове

Германската армия въведе незабавна забрана за използването на масово достъпни китайски дронове в своите казарми и учебни полигони, предава Ройтерс, позовавайки се на списание „Шпигел“.

Решението отразява сериозен дебат в западните военни структури, където нарастват опасенията, че произведените в Китай технологии носят потенциални рискове и могат да се използват за трансфер на класифицирана информация директно към Пекин. Според „Шпигел“ безпилотните апарати, които през изминалите години са били купувани от отделни поделения при занижен административен надзор, в момента се изтеглят от експлоатация в най-кратки срокове.

Германското издание разяснява, че местните командири са имали право самостоятелно да купуват такива устройства съгласно стратегия от 2024 г. Тя е включвала одобрен „бял списък“ със системи, сред които са присъствали и модели на китайския технологичен гигант DJI – най-големият производител на дронове в света. Тъй като обаче в Бундесвера не съществува централизиран регистър за направените от различните поделения покупки, военното командване е било принудено да прибегне до налагането на тотална забрана.

Тези рестрикции се вписват в по-широкия контекст на затягане на сигурността от страна на съюзниците. Миналия месец Съединените щати забраниха достъпа на автомобили на китайския производител BYD на територията на своя военновъздушна база на японския остров Окинава.

Преди това, през февруари, Полша също наложи вето върху влизането на китайски превозни средства в нейни отбранителни обекти поради опасения, че монтираните в тях сензори могат да служат за събиране на чувствителни данни.

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