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Най-важното от спорта на 10.11.2026 година

Най-важното от спорта на 10.11.2026 година

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Никола Цолов получава нов шанс да кара болид от Формула 1

Никола Цолов получава нова възможност да трупа километри зад волана на болид от Формула 1. Българският пилот ще участва в тестове на пистата „Хунгароринг“ тази седмица, където ще има възможност отново да демонстрира качествата си пред ръководството на Racing Bulls. Според информация на racingnews365.com Цолов ще управлява по-стар болид на тима, задвижван от Honda, като тестовете са планирани за сряда и четвъртък. 

Екипи на Стоичков, Лечков и Бербатов оживяват на изложба в София

Историята на българския футбол ще оживее в София с изложба, която ще върне феновете към най-славните моменти на националния отбор. На 17 ноември, точно 33 години след легендарната победа с 2:1 над Франция на „Парк де Пренс“, ще бъде официално открита експозицията „Легендарните футболни екипи на България“.

Домакин на събитието ще бъде SkyCity Mall, а организатори са търговският център и проектът Bulgarian Football Shirts. Изложбата ще бъде достъпна за всички посетители от 17 до 22 ноември, като входът ще бъде свободен.

Халф на Левски на линия след паузата в първенството 

Халфът на Левски Асен Митков ще бъде готов за игра след паузата в първенството. 21-годишният полузащитник е в лазарета от предишното прекъсване в шампионата. Тогава той получи контузия по време на евроквалификациите на младежкия национален отбор, на който е капитан. Той има проблеми в коляното, но те не са толкова сериозни. 

Локомотив София на финални преговори с нов треньор

Гьоко Хаджиевски е фаворит за нов треньор на Локомотив София, твърди "Тема спорт". Бившият треньор на ЦСКА и Спартак Варна е чакан днес в "Надежда" за финални преговори. Ако всичко мине по план, след тях северномакедонецът ще подпише договор и ще бъде представен официално от "железничарите". 

На собственика на "червено-черните" Веселин Стоянов е бил предложен и наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич. Това е станало лично от боса на "смърфовете" Христо Крушарски, но двамата не са стигнали до разбирателство за сумата, срещу която словенецът да смени "Лаута" с "Надежда". 

Марица няма да играе в Шампионската лига по волейбол за първи път от 9 години

България няма да има представител в Шампионската лига по волейбол за жени през сезон 2026/27. Марица Пловдив загуби и реванша срещу азербайджанския Туран Товуз с 0:3 (22:25, 17:25, 23:25). В първия мач момичетатата на Кристиян Илиев отстъпиха със същия резултат и по този начин отпадат от турнира едно стъпало преди груповата фаза.

 

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