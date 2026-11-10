Екипи на Стоичков, Лечков и Бербатов оживяват на изложба в София

Историята на българския футбол ще оживее в София с изложба, която ще върне феновете към най-славните моменти на националния отбор. На 17 ноември, точно 33 години след легендарната победа с 2:1 над Франция на „Парк де Пренс“, ще бъде официално открита експозицията „Легендарните футболни екипи на България“.

Домакин на събитието ще бъде SkyCity Mall, а организатори са търговският център и проектът Bulgarian Football Shirts. Изложбата ще бъде достъпна за всички посетители от 17 до 22 ноември, като входът ще бъде свободен.

Посетителите ще имат възможност да се докоснат до автентични футболни фланелки, обувки, билети и други ценни предмети, свързани с най-големите постижения на българския футбол. Експозицията ще обхване различни поколения - от олимпийските игри в Мелбърн през 1956 г. и дебюта на България на световно първенство в Чили през 1962 г. до незабравимото американско лято на 1994 г. и Евро 2004 в Португалия.

Екипи на Стоичков, Лечков, Сираков и Балъков

Сред най-ценните експонати ще бъдат фланелки на някои от най-големите легенди на българския футбол. Специално място заемат екипите на Добромир Жечев, Христо Бонев и Павел Панов от 70-те години на миналия век.

Истински акцент обаче ще бъдат реликвите от САЩ'94. Посетителите ще могат да видят фланелката на Наско Сираков от драматичния осминафинал срещу Мексико, спечелен след изпълнение на дузпи, както и екипа на Цанко Цветанов от историческата победа с 2:1 над Германия, която изпрати България сред четирите най-добри отбора на планетата.

В експозицията ще присъстват още автентични фланелки на Христо Стоичков, Красимир Балъков, Трифон Иванов и други емблематични футболисти, оставили имената си в историята на националния отбор. Специално внимание заслужава и екипът на Ивайло Йорданов от победата над Румъния на европейското първенство през 1996 г.

Бутонките на Балъков и Бербатов също ще бъдат показани

Изложбата няма да се ограничи единствено до футболни фланелки. Сред най-интересните предмети ще бъдат бутонките на Красимир Балъков от Мондиал'94, както и футболните обувки на Димитър Бербатов, носени от българския нападател в периода му в английския гранд Манчестър Юнайтед.

Любопитен експонат е и спортният сак на легендарния Динко Дерменджиев от световното първенство през 1966 г. в Англия, който е съхранен през десетилетията.

Колекцията включва също билети и официални програми от световни и европейски първенства, които допълват разказа за футболните приключения на България през годините.

Мисията - да бъде съхранена футболната памет

Зад проекта Bulgarian Football Shirts стои Милен Николов, чиято основна цел е да съхрани историческото наследство на българския футбол и да го направи достъпно за следващите поколения.

„От деня, в който започнахме този проект, целта ни винаги е била една и съща: да съхраним историческото футболно наследство на България, да запазим духа и спомена за отминалите успешни години и да ги предадем на бъдещите поколения“, споделя Николов.

Изборът на 17 ноември за откриването съвсем не е случаен. Именно на тази дата през 1993 г. Емил Костадинов отбеляза двата гола за победата с 2:1 над Франция в Париж, която промени историята на българския футбол и отвори пътя към световното първенство в САЩ.

Три десетилетия по-късно спомените от онези велики вечери ще могат да бъдат преживени отново - този път не на стадиона, а чрез фланелките и личните вещи на героите, които ги превърнаха в част от националната памет.