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Стоянов: Оказваме пълно съдействие на министерството на здравеопазването

Стоянов: Оказваме пълно съдействие на министерството на здравеопазването
БТА

Стоянов посочи, че още сутринта е било организирано изпращане на два екипа на ВМА - Сливен с реанимобили

Оказваме пълно съдействие на министерството на здравеопазването, заяви днес пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов от мястото на инцидента на АМ „Тракия“.

Стоянов посочи, че още сутринта е било организирано изпращане на два екипа на ВМА - Сливен с реанимобили. Той добави, че реанимобили са изпратени от близките формирования от състава на българската армия.

Министърът на отбраната съобщи, че два военни самолета „Спартан“ са били активизирани на летище „Безмер“.

"По същото време имахме готовност с два хеликоптера „Кугър“ с допълнително два екипа на летище „Крумово“ в готовност  да окажат необходимата помощ", каза Стоянов.

По-рано днес две тежки верижни катастрофи станаха  при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Най-малко 12 души са загинали и 51 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

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