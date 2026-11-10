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Ивкова: 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Ивкова: 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“
БТА

От транспортираните пострадали най-много са в Сливен - общо 33

Общо 51 души са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, според актуалната информация към този момент, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова след трагедията на автомагистрала „Тракия“. 

Ивкова заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов говориха пред журналисти на мястото на катастрофата. 

От транспортираните пострадали най-много са в Сливен – общо 33, в Ямбол са 11, а в Бургас са седем. Общо 13 пациенти са тежко пострадали, като един от тях в момента е в тежка операция в Бургас, каза още Ивкова.

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