СЕМ призовава медиите да отразяват катастрофата на АМ „Тракия“ без сензационност

Съветът за електронни медии (СЕМ) призова медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ и да спазват принципите на Етичния кодекс на българските медии. Това се посочва в позиция на регулатора.

От СЕМ изразяват съпричастност към жертвите, пострадалите и техните близки. Съветът призовава медиите да уважават паметта на загиналите и да щадят емоционалната уязвимост на пострадалите и семействата им.

Към електронните медии, които предават на живо от мястото на трагедията, регулаторът отправя призив да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир, като отчитат силния емоционален ефект на събитието върху аудиторията.

„Професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия при формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата“, напомнят от СЕМ.

Съветът вече извършва извънредно наблюдение върху медийния отзвук на трагедията, посочиха от СЕМ.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Към момента има информация за 12 души са загинали, а ранените са 50.