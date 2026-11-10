Новини
Търси
Подкаст
Общество

София обмисля забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери

София обмисля забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери
Снимка: БТА

Общината подготвя специални площадки за безплатно предаване на стари мебели, матраци, гуми и други отпадъци и планира по-чести издания на "МаГаТа фест" през 2027 г.

Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери за битов отпадък. Това съобщи заместник-кметът по екология Николай Неделков при представянето на резултатите и плановете за развитие на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

Общината подготвя доклад до Столичния общински съвет за обособяване на специални площадки, на които гражданите да могат безвъзмездно да предават едрогабаритните си отпадъци.

Вече са внесени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите за изграждането на четири площадки в три столични района - една във "Витоша", една в "Люлин" и две във "Връбница". Неделков очаква те да бъдат изградени до края на лятото или началото на 2027 г. Той изрази надежда и останалите районни кметове да проявят интерес към подобни инициативи.

Предвижда се и изграждането на инсталация за едрогабаритни отпадъци. В нея материалите, които могат да бъдат използвани повторно, ще бъдат обработвани, а останалите ще бъдат насочвани към депо. Според Неделков това ще улесни работата на общинските дружества "Софекострой" и "Софинвест".

Обмисля се и възможност гражданите да подават заявки по телефон или електронна поща за извозване на едрогабаритни отпадъци. Заявките ще бъдат обработвани и одобрявани от районните инспекторати, след което на посочения адрес ще бъде изпращан камион.

По думите на Неделков подобна практика вече е въведена в няколко областни града и може да бъде приложена и в София. Общината разглежда и възможността "Софекострой" да предлага услугата срещу заплащане на цени, конкурентни на тези на частните компании.

Така средствата от услугата ще остават в общинското дружество, посочи заместник-кметът.

През 2027 г. "МаГаТа фест" се планира да се провежда почти всеки уикенд, като целта е във всеки административен район на София да има между шест и седем издания годишно.

Инициативата е насочена към безплатното предаване от гражданите на едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба автомобилни гуми, отпадъци от опаковки, текстил и други материали.

Още по темата

Ремонт ограничава движението на кръговото кръстовище на 4-ти километър в София

Ремонт ограничава движението на кръговото кръстовище на 4-ти километър в София

Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

Столична община предлага промени в разделното събиране на отпадъци в "Овча купел" и "Кремиковци"

Столична община предлага промени в разделното събиране на отпадъци в "Овча купел" и "Кремиковци"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

Водещи

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

  • Преди 2 минути
Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

  • Преди 13 минути
Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

  • Преди 17 минути
Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

  • Преди 20 минути
България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

  • Преди 21 минути
Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

  • Преди 23 минути
Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

  • Преди 29 минути
Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

  • Преди 30 минути
Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

  • Преди 33 минути
Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

  • Преди 44 минути
Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

  • Преди 45 минути
Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

  • Преди 46 минути
Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

  • Преди 48 минути