София обмисля забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери

Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери за битов отпадък. Това съобщи заместник-кметът по екология Николай Неделков при представянето на резултатите и плановете за развитие на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

Общината подготвя доклад до Столичния общински съвет за обособяване на специални площадки, на които гражданите да могат безвъзмездно да предават едрогабаритните си отпадъци.

Вече са внесени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите за изграждането на четири площадки в три столични района - една във "Витоша", една в "Люлин" и две във "Връбница". Неделков очаква те да бъдат изградени до края на лятото или началото на 2027 г. Той изрази надежда и останалите районни кметове да проявят интерес към подобни инициативи.

Предвижда се и изграждането на инсталация за едрогабаритни отпадъци. В нея материалите, които могат да бъдат използвани повторно, ще бъдат обработвани, а останалите ще бъдат насочвани към депо. Според Неделков това ще улесни работата на общинските дружества "Софекострой" и "Софинвест".

Обмисля се и възможност гражданите да подават заявки по телефон или електронна поща за извозване на едрогабаритни отпадъци. Заявките ще бъдат обработвани и одобрявани от районните инспекторати, след което на посочения адрес ще бъде изпращан камион.

По думите на Неделков подобна практика вече е въведена в няколко областни града и може да бъде приложена и в София. Общината разглежда и възможността "Софекострой" да предлага услугата срещу заплащане на цени, конкурентни на тези на частните компании.

Така средствата от услугата ще остават в общинското дружество, посочи заместник-кметът.

През 2027 г. "МаГаТа фест" се планира да се провежда почти всеки уикенд, като целта е във всеки административен район на София да има между шест и седем издания годишно.

Инициативата е насочена към безплатното предаване от гражданите на едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба автомобилни гуми, отпадъци от опаковки, текстил и други материали.