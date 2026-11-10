Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Извънредният режим е въведен със заповед на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е влязъл в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от местната Областна администрация.

Въвеждането на мярката е продиктувано от изключително усложнената ситуация в региона и значителните имуществени вреди, нанесени при тежките пътнотранспортни произшествия по аутобана.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.