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Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол
Снимка: БТА

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Извънредният режим е въведен със заповед на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е влязъл в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от местната Областна администрация.

Въвеждането на мярката е продиктувано от изключително усложнената ситуация в региона и значителните имуществени вреди, нанесени при тежките пътнотранспортни произшествия по аутобана.

За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев,  директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.

 

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