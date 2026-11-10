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Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре
pixabay

Мъглите ще ограничават видимостта сутрин, а следобед вятърът ще се усили в Източна България

Облачността ще се задържи през нощта, като в Дунавската равнина и Горнотракийската низина на много места ще се образуват мъгли. След полунощ дъжд ще завали в Западна България. Вятърът ще бъде почти тих, а минималните температури ще са между 3° и 8°. В София термометрите ще показват около .

През утрешния ден облачното време ще се запази, с локални валежи от дъжд, предимно в западните райони и по поречието на Дунав. Следобед видимостта в низините и котловините постепенно ще се подобрява. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България ще достига умерена сила и ще духа от юг-югозапад. Дневните температури ще варират между 12° и 17°, като в столицата ще достигнат около 11°.

Облачност и мъгли ще обхванат планинските райони. В масивите на Западна България се очакват валежи от дъжд, а над 1800 метра те ще бъдат от слаб сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен до силен. На 1200 метра максималните температури ще достигнат около 11°, докато на 2000 метра ще останат около .

Значителна облачност ще обхване българското Черноморие, като сутринта на места видимостта ще бъде намалена. Югозападният вятър ще бъде слаб до умерен. През деня температурите ще достигнат 14°-17°, а морската вода ще бъде с температура 14°-15°. Вълнението ще достигне 1-2 бала.

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