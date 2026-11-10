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"Има мъртви хора в канавките и премазаните коли" - ужасяващ разказ от катастрофата на „Тракия“

"Има мъртви хора в канавките и премазаните коли" - ужасяващ разказ от катастрофата на „Тракия“
БТА

Свидетел разказва, че първите спасителни екипи са пристигнали на мястото приблизително час след тежкия сблъсък

„Не може да се опише онова, което се случва тук. Хора пищяха, затиснати под тирове. Вече не се чува нищо, защото не са живи... Има мъртви хора в канавките и в автомобилите“.

 Това разказа пред „Труд news“ медицинската сестра Теодора Кирилова от бургаската болница „Сърце и мозък“, която е станала свидетел на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.  

Сутринта на 10 ноември тя пътувала от Ямбол към Бургас и по чудо се разминала без наранявания с тежкия инцидент. По думите ѝ видяното на мястото на катастрофата ще остави трайна травма в съзнанието ѝ.  

„Все още сме блокирани на пътя. Сред тежко пострадалите има лекар – педиатър в бургаската болница „Св. Анастасия“, както и ранени деца и възрастни хора“, разказва Кирилова.  

По думите ѝ сред пътуващите в района има и възрастни хора, които са били на екскурзия с автобус с плевенска регистрация.  

„Някои от тях все още стоят на пътя и плачат, защото няма кой да ги изведе от блокирания участък. Оцелелите са в пълен шок“, допълва медицинската сестра.  

Тя твърди, че първите спасителни екипи са пристигнали на мястото приблизително час след тежкия сблъсък.  

Междувременно в спасителната операция се включват допълнителни медицински екипи от различни лечебни заведения.  

Три линейки с медицински екипи от болница „Сърце и мозък“ в Бургас са изпратени към мястото на катастрофата след искане за съдействие от здравните власти. В една от тях пътува ортопедът проф. Асен Балтов със своя екип.  

Към района на инцидента е насочена и линейка с реанимационен екип от Специализираната болница за активно лечение по кардиология в Ямбол.  Спасителните и медицинските екипи продължават работата си на място.

По-рано днес премиерът Румен Радев съобщи, че загиналите са 11, а ранените 48 души.

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