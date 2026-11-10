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Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли
Снимка: БТА

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи

Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР.  До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата. 

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