Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

"Когато има икономически растеж, не може да се предвижда такъв огромен дефицит, не може да се качват разходите без критерии за тяхната ефективност, не може да се финансират разходите за сметка на нови данъци. Има няколко ключови неща които противоречат на устойчивостта. Закърпването на дупки с данък свръхпечалба също противоречи на тези принципи", посочи Кънев.

Според него може да се наложи актуализация на бюджета. "Приходите, които не идват, трябва да се заместят с дълг", поясни той.

Бюджет 2027 е свръхбюджет - поддържа свръхдефицит, имаме предложение за данък свръхпечалба, да не се окаже, че ще вземем и свръхдългоче, защото имаме свръх очаквания за приходите, коментира Румен Гълъбинов. И добави: "Когато е нереалистична прогнозата за приходите се налага да се финансира с допълнен дълг, от този който е предвиден".