Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането
Всяка една държава има регулатори, които трябва да си вършат работа, каза Гълъбинов
Този бюджет е с някаква идея от този приет за 2026 г. преди няколко месеца. Но отново не отговаря на базисни принципи на бюджетирането. Това каза Евгений Кънев в предаването "Тази сутрин" по бТВ.
"Когато има икономически растеж, не може да се предвижда такъв огромен дефицит, не може да се качват разходите без критерии за тяхната ефективност, не може да се финансират разходите за сметка на нови данъци. Има няколко ключови неща които противоречат на устойчивостта. Закърпването на дупки с данък свръхпечалба също противоречи на тези принципи", посочи Кънев.
Според него може да се наложи актуализация на бюджета. "Приходите, които не идват, трябва да се заместят с дълг", поясни той.
Бюджет 2027 е свръхбюджет - поддържа свръхдефицит, имаме предложение за данък свръхпечалба, да не се окаже, че ще вземем и свръхдългоче, защото имаме свръх очаквания за приходите, коментира Румен Гълъбинов. И добави: "Когато е нереалистична прогнозата за приходите се налага да се финансира с допълнен дълг, от този който е предвиден".
По думите му заради това, че сме в процедура по свръхдефицит трябва да се съобразим с препоръките на ЕК и ЕЦБ. Според Гълъбинов имаме шанса през следващите няколко години да свалим дефицита под 3%.
Румен Гълъбинов определи като "прекалена" глобата на КЗК от 76 млн. евро към "Кауфланд". "Всяка една държава има регулатори, които трябва да си вършат работа. Но мерките трябва да са дозирани. Мисля, че тази мярка е прекалена. Тя е лош сигнал към международната инвестиционна общност. Тя е един от най-големите работодатели в България", посочи той.
И попита: "Ако искаме да привличаме нови инвеститори - защо наказваме старите, които са лоялни към нас?"
Според Евгений Кънев размерът на глобата е "шокиращ".