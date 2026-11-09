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Икономика

„Боинг“ съкращава 5 % работните места в отдела за граждански самолети

„Боинг“ съкращава 5 % работните места в отдела за граждански самолети
Pixabay

Главният изпълнителен директор Кели Ортбърг заяви миналия месец, че компанията не очаква значително увеличаване на производството преди втората половина на 2027 г.

Американският самолетостроител „Боинг“ (Boeing) планира да съкрати около 5 на сто от работите места в отдела за граждански самолети чрез естествено текучество и принудителни съкращения, съобщи Си Ен Би Си (CNBC).

Уведомленията за освобождаване ще бъдат издавани през декември.

Ръководителят на подразделението Стефани Поуп обясни, че коригирането на производствените графици при самолетите поставят компанията в положение на излишък от персонал.

„Боинг“ продължава да работи за стабилизиране на производството на самолетите 737 MAX, отбелязва БТА.

Главният изпълнителен директор Кели Ортбърг заяви миналия месец, че компанията не очаква значително увеличаване на производството преди втората половина на 2027 г. В момента тя произвежда около 47 самолета 737 MAX месечно, като целта е темпът да достигне 52 самолета месечно през втората половина на 2027 г.

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