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Технически проблем блокира за часове полет от Пловдив за Милано

Технически проблем блокира за часове полет от Пловдив за Милано
БТА

Заради пълната информационна тъмнина и липсата на ясен отговор кога ще се осъществи полетът, отчаяните пътници в крайна сметка са потърсили съдействие на спешния телефон 112 с настояване за спешна намеса от страна на институциите

Сериозен срив в разписанието на летище Пловдив остави десетки пътници в капан в продължение на повече от шест часа. Полетът за италианския град Милано, който по график е трябвало да излети в 15:15 часа следобед, така и не е отпътувал, съобщи БНТ.

Според информация от чакащи на терминала, до забавянето се е стигнало заради внезапно възникнал технически проблем с машината на нискотарифния авиопревозвач.

Възмутени граждани сигнализираха, че са принудени да прекарат часове наред в затворена зала при изключително тежки условия. Хората описват престоя си като „затворнически“, като липсата на контрол е довела до това някои от присъстващите да започнат да пушат в затвореното помещение.

Заради пълната информационна тъмнина и липсата на ясен отговор кога ще се осъществи полетът, отчаяните пътници в крайна сметка са потърсили съдействие на спешния телефон 112 с настояване за спешна намеса от страна на институциите.

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