Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

Случаите на предполагаема употреба на фентанил в Пловдив зачестяват, а специалистите предупреждават за сериозните рискове, които синтетичният опиоид крие за живота и здравето на хората. Данните на Националния фокусен център за наркотици и наркомании показват рязко увеличение през последните три години на смъртните случаи след употреба на наркотици, при които е установено наличие на фентанил, съобщава БНТ.

Особено тревожна е опасността веществото да бъде добавяно към други наркотици или нелегално разпространявани таблетки, без употребяващите да знаят за неговото наличие.

Галя Данчева, психолог към Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център в Пловдив, предупреждава, че употребата на наркотици все повече прилича на "руска рулетка“.

"И има много разкази на лица, които уж употребяват "Ксанакс“, но се чувстват необичайно и впоследствие разбират, че вътре има добавен фентанил“, обяснява тя.

Става дума за нелегално разпространявани таблетки, чието съдържание не е гарантирано. Разказите на употребяващи обаче сами по себе си не доказват наличието на фентанил във всеки конкретен случай.

Междувременно в социалните мрежи все по-често се появяват видеоклипове на хора, които изглеждат дезориентирани, застинали в приведена поза или неспособни да реагират адекватно на заобикалящата ги среда.

Подобни случаи се наблюдават и в Пловдив. Ваня Сланкова, която е заснела видео на хора в неадекватно състояние на площад "Съединение“, разказва за притеснителната ситуация, на която е станала свидетел.

"Минавах оттам, беше площад "Съединение“. Те бяха абсолютно неадекватни, съвсем първосигнално дори изпитах страх“, споделя тя.

Жената обяснява, че не е предприела контакт с хората, тъй като според нея те не са били в състояние да водят разговор.

Специалистите предупреждават, че фентанилът може да предизвика тежко потискане на дишането, загуба на съзнание и смъртоносно предозиране дори при много малки количества.

Сред възможните признаци на опиоидно предозиране са силно стеснени зеници, замайване, неясна реч, повръщане, силна сънливост и затруднено или забавено дишане.

Галя Данчева обръща внимание и на състояние, известно като "дървен гръден кош“, при което се наблюдава ригидност на мускулатурата и може сериозно да се затрудни дишането.

Експертите подчертават, че при съмнение за предозиране трябва незабавно да бъде потърсена спешна медицинска помощ на телефон 112. Само по външния вид или поведението на човек обаче не може да се установи със сигурност дали е употребил фентанил.

Заради нарастващите рискове превантивните обучения в Пловдив вече обхващат и ученици от първи до четвърти клас.

Добрина Йовчева, психолог към Общинския съвет по наркотични вещества в града, обяснява, че преди специалистите са работили основно с по-големи ученици, но през последните години интерес към превантивните програми проявяват и началните училища.

"Ако преди сме работили действително с ученици от прогимназиално ниво (5-и – 12-и клас), сега началните училища редовно ни търсят“, посочва тя.

По думите ѝ обученията вече включват и родителите на най-малките ученици, като целта е децата да получат подходяща за възрастта им информация за опасностите от наркотичните вещества.

Специалистите предупреждават, че фентанилът е изключително силен синтетичен опиоид и употребата му извън медицински контрол може да има фатални последици.

Нарастващият брой смъртни случаи, при които е установено наличие на фентанил, и сигналите за употреба на опасни вещества поставят все по-сериозен акцент върху необходимостта от превенция, информираност и навременна медицинска намеса.