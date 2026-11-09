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Почина легенда на Галатасарай и Партизан

Почина легенда на Галатасарай и Партизан

Бившият полузащитник си отиде на 69 години, оставяйки следа и в историята на Хайдук Сплит

Футболният свят загуби Джеват Прекази - бивш играч на Партизан, Хайдук Сплит и Галатасарай. Полузащитникът, който спечели уважението на привържениците с техниката и силния си удар, почина на 69-годишна възраст.

Прекази е роден на 18 август 1957 година в Косовска Митровица. През 1976-а достига до първия отбор на Партизан, където остава до 1983 година. За белградския клуб записва 153 мача и 19 гола в първенството и три пъти става шампион на Югославия.

Следва престой в Хайдук Сплит, с който печели Купата на Югославия през 1984 година. След кратък период в американския Балтимор Бласт той преминава в Галатасарай през 1985-а.

Именно в Истанбул Прекази се превръща в един от любимците на публиката. За шест сезона той изиграва 185 шампионатни мача, отбелязва 40 гола и печели две титли на Турция.

В интервю, публикувано два дни преди смъртта му, бившият футболист разказва, че в миналото към него са проявявали интерес Цървена звезда и Динамо Загреб, но той е избрал да продължи кариерата си в Хайдук.

След края на състезателния си път Прекази работи и като треньор. Той води Железник, а по-късно се занимава с развитието на млади футболисти, включително в Партизан.

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