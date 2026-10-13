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Бивш шеф на Партизан е открит мъртъв в сауната си

Бивш шеф на Партизан е открит мъртъв в сауната си

Професор Владимир Вулетич е част от сръбския гранд в продължение на 7 години

Бившият вицепрезидент на Партизан Белград професор Владимир Вулетич бе открит безжизнен в сауната на собствения си дом. За фаталния инцидент информираха водещи медийни платформи в Сърбия, сред които държавната телевизия РТС, както и изданията „Курир“, „Блиц“ и „Телеграф“.

Управлението на Вулетич в белградския гранд съвпадна с престоя на българските футболисти Валери Божинов и Иван Бандаловски, както и на легендата Саша Илич, който по-късно застана начело на ЦСКА. Божинов защитаваше цветовете на „черно-белите“ от лятото на 2015 г. до началото на 2017 г., докато крайният бранител Бандаловски записа мачове за клуба в периода между януари 2015 г. и юли 2016 г.

Според журналистически проучвания на местните издания, четирима младежи решили да посетят апартамента на Вулетич, обезпокоени от факта, че той не отговарял на повикванията им в продължение на три денонощия. Въпреки че разполагали с достъп до жилището, при огледа на стаите те се натъкнали на заключена или блокирана от вътрешната страна врата на сауната.

След като разбили преградата, младите мъже открили бившия спортен шеф в безсъзнание. Пристигналите на адреса спешни медицински екипи и полицейски патрули само констатирали смъртта на мъжа.

Владимир Вулетич е роден на 28 ноември 1978 г. в град Шабац. По професия той бе дипломиран юрист и преподавател в Юридическия факултет на Белградския университет. Професионалният му път в Партизан стартира в края на 2014 г. в ролята на председател на Надзорния съвет, а две години по-късно той пое поста на вицепрезидент на клуба. Вулетич се оттегли от управлението на отбора през февруари 2021 година.

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