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Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист
AP/БТА

Договорът на Люк Шоу изтича в края на сезона

Манчестър Юнайтед най-вероятно ще се раздели със защитника Люк Шоу, съобщава Фабрицио Романо. 

Очаква се на "Олд Трафорд" да има големи промени в състава през следващото лято, които да засегнат и левия бек. 

Неговият договор е до края на сезона и на този етап ръководството не смята да го поднови. 

Шоу е в Манчестър Юнайтед от 2014 г. През това време той е записал 330 участия, отбелязвайки 5 гола и давайки 31 асистенции. С Манчестър Юнайтед англичанинът спечели Лига Европа (2017), две Купи на Футболната асоциация (2016, 2024), две Купи на Лигата (2017, 2023).

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