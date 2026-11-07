Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Манчестър Юнайтед най-вероятно ще се раздели със защитника Люк Шоу, съобщава Фабрицио Романо.

Очаква се на "Олд Трафорд" да има големи промени в състава през следващото лято, които да засегнат и левия бек.

Неговият договор е до края на сезона и на този етап ръководството не смята да го поднови.

Шоу е в Манчестър Юнайтед от 2014 г. През това време той е записал 330 участия, отбелязвайки 5 гола и давайки 31 асистенции. С Манчестър Юнайтед англичанинът спечели Лига Европа (2017), две Купи на Футболната асоциация (2016, 2024), две Купи на Лигата (2017, 2023).