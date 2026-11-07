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Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя
AP/БТА

"Хулиан Алварес е много добре", увери треньорът на Атлетико

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори на пресконференция преди мача с Барселона в неделя. Двубоят е пряк сблъсък за първото място в Ла Лига

Аржентинският специалист говори за състоянието на нападателя Хулиан Алварес, който беше обект на интерес от каталунците през лятото. "Много добре. Той е много добре". 

"Изправяме се срещу много добър отбор, най-добрия, нямам никакви съмнения. Разполагат с изключително силна атака от средата на терена напред“, заяви Симеоне. 

"Знам, че ще страдаме през по-голяма част от мача", допълни Чоло. 

Той отказа да прави сравнения между Барселона на Пеп Гуардиола и отбора на Ханзи Флик. "Не съм тук, за да сравнявам. Тук съм, за да подготвя утрешния мач и да се представим възможно най-добре пред нашите привърженици". 

Симеоне отдели специално внимание на Рафиня и новата му роля в състава на каталунците. „За мен той е изключителен футболист. Работи много, бележи голове, прави асистенции. Започна блестящо на различна позиция“, заяви аржентинецът.

"Те пресират високо, отнемат много топки и бележат много голове. Стилът на треньора им се разпознава ясно. Разликата е в позиционирането на Рафиня. По-трудно е да защитаваш срещу футболист като него, който не стои постоянно в наказателното поле", добави той. 

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