Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост от началото на сезона. „Смъровете" си тръгнаха с трите точки от Враца, където надиграха местния Ботев с 2:1. Успехът е първи за „черно-белите" в първенството от два месеца и дойде в мач №500 на Душан Косич като треньор.

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Първият гол падна в 37-ата минута, когато Крист Лонгвил заби топката във вратата на Ботев Враца от около 15 метра. Второто полувреме започна с още едно попадение за Локомотив. 18-годишният Димитър Мрънков попадна в прегръдките на своите съотборници, след като наказа грешка в защитата на домакините. Ботев Враца имаше сили само за почетен гол на Мартин Смоленски в 48-ата минута.

Победата позволи на Локомотив Пловдив да изпревари Ботев Враца в класирането. „Железничарите" събрака актив от 12 точки и се настаниха на 10-о място. Загубата изпрати домакините от Северозапада на предпоследното 13-о място с 10 точки. По-малко има само Локомотив София (9).