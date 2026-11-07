Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

„Смърфовете" си тръгнаха с трите точки от Враца в мач №500 на Душан Косич като треньор

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост от началото на сезона. „Смъровете" си тръгнаха с трите точки от Враца, където надиграха местния Ботев с 2:1. Успехът е първи за „черно-белите" в първенството от два месеца и дойде в мач №500 на Душан Косич като треньор.

ФИФА наложи четвърта трансферна забрана на Ботев Враца

Първият гол падна в 37-ата минута, когато Крист Лонгвил заби топката във вратата на Ботев Враца от около 15 метра. Второто полувреме започна с още едно попадение за Локомотив. 18-годишният Димитър Мрънков попадна в прегръдките на своите съотборници, след като наказа грешка в защитата на домакините. Ботев Враца имаше сили само за почетен гол на Мартин Смоленски в 48-ата минута.

Победата позволи на Локомотив Пловдив да изпревари Ботев Враца в класирането. „Железничарите" събрака актив от 12 точки и се настаниха на 10-о място. Загубата изпрати домакините от Северозапада на предпоследното 13-о място с 10 точки. По-малко има само Локомотив София (9).

Още по темата

Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти

Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Куп пропуски провалиха Ботев Пловдив

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Веласкес: Левски не може да се сравнява по бюджет с Лудогорец и ЦСКА

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Вратарят на ФК Андора обмисля да прекрати кариерата си

Вратарят на ФК Андора обмисля да прекрати кариерата си

Водещи

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

  • Преди 5 минути
Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

  • Преди 8 минути
Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

  • Преди 15 минути
Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

  • Преди 22 минути
Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

  • Преди 31 минути
Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

  • Преди 35 минути
Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

  • Преди 42 минути
Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

  • Преди 52 минути
Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

  • Преди 52 минути
Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

  • Преди 1 час
Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

  • Преди 1 час
Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

  • Преди 1 час
Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?

Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?