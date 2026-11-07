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Патриарх Даниил: Истинската почит към загиналите герои е да пазим онова, за което са се жертвали

Патриарх Даниил: Истинската почит към загиналите герои е да пазим онова, за което са се жертвали
БТА

На Архангелова задушница Българският патриарх призова да помним саможертвата на воините и да се грижим за техните семейства и ветераните

"Истинската памет и почит към героите не се изчерпват с полагането на венци и цветя, а изискват да пазим онова, за което те са се жертвали." Това заяви Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на възпоменателната церемония за Архангелова задушница в София.

Патриархът отслужи заупокойна панихида пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища в памет на българските военнослужещи, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в мироопазващи операции и при изпълнение на воинския си дълг.

"Архангелова задушница ни напомня не само за неизбежността на земната кончина, но преди всичко за безсмъртието на човешката душа, за силата на молитвата и за непоколебимата ни вяра във всеобщото възкресение", каза духовният водач.

Патриарх Даниил подчерта, че паметта за загиналите български воини придобива особено значение в днешния свят, белязан от войни и конфликти.

"Днес, когато светът отново е разтърсван от войни, разделение и човешки страдания, паметта за загиналите ни задължава да осъзнаваме още по-дълбоко тяхната саможертва и безценния дар на мира", заяви той.

Българският патриарх призова обществото да не забравя и хората, които продължават да носят последствията от войните.

"Нека не забравяме, че дългът към загиналите включва и грижата за живите – за семействата, които са понесли тежестта на загубата, за ветераните и за всички, които с чест и достойнство служат на България", подчерта патриарх Даниил.

Архангелова задушница е сред най-значимите дни за възпоменание в православната традиция, когато българите отдават почит на своите починали близки и на загиналите за родината.

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