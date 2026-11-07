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В Северна Македония отдадоха почит на българските воини, загинали през Първата световна война

В Северна Македония отдадоха почит на българските воини, загинали през Първата световна война
Снимка: ТАРАЛЕЖ

На Архангелова задушница в село Цапари край Битоля беше отдадена почит на загиналите български военнослужещи, погребани във военното гробище и в двора на местната църква

Паметта на 214 български офицери и войници, погребани в българското военно гробище в село Цапари, край Битоля, беше почетена на Архангелова задушница. Българска делегация отдаде почит и на седемте български офицери, погребани в двора на местната църква "Св. Георги", предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

По време на Първата световна война Цапари се намира на фронтовата линия, а в района се водят сраженията за Червената стена, известна още като кота 1248. През март 1917 г. срещу българските дивизии започва офанзива на Антантата, чиито сили са били около пет пъти по-многобройни.

Както се пее в марша на бдинския полк, българските войници се бият като лъвове и титани. В едни от най-тежките сражения, на 18 март, позицията е наречена "Македонската Шипка". На места бранителите на родината, при свършването на патроните, започват да се защитават с дървета и камъни. На съседната позиция, при кота 1248, сраженията също са тежки. След тежък напън през месец май французите овладяват част от позицията. Българската армия подготвя контраудар с цел връщането на Червената стена. На 18 май французите са заляти от ураганен артилерийски огън. След атаката на българската армия, която използва новозакупените от германците огнехвъргачки, след няколкочасово сражение между 40% и 75% от личния състав на французите е избит. Само този ден французите дават над 5700 убити, а общо за сраженията - над 14 000.

Българската победа нанася толкова тежки загуби на французите, че успява да провали цялата планирана пролетна офанзива по целия фронт.

В рамките на възпоменателната церемония бяха поднесени венци и цветя пред паметника на българското военно гробище. След това в храма беше отслужена панихида в памет на загиналите български военнослужещи.

На поклонението присъстваха представители на българското Министерство на отбраната, посолството на България в Скопие и Генералното консулство в Битоля, военнослужещи, дипломати, представители на българските сдружения в Северна Македония и представители на ВМРО. На военното гробище бяха поднесени венци и цветя от името на българските институции и дипломатическите мисии. 

Българското военно гробище в Цапари е първото официално признато българско военно гробище на територията на Северна Македония. То получава този статут през 2004 г., а на него са погребани 214 български офицери и войници.

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