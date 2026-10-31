Димитър Думбалаков - офицерът и войвода, посветил живота си на освобождението на Македония

Димитър Атанасов Думбалаков е български офицер, революционер, войвода и публицист, свързал живота си с борбата за освобождението на българите в Македония и Одринско от османска власт. Роден е през 1872 г. в село Сухо, Лъгадинско, в Егейска Македония. Израства в семейство, за което националноосвободителната борба не е абстрактна идея, а част от личната му история. Баща му и двамата му чичовци загиват в борбата срещу османската власт, което оставя дълбок отпечатък върху семейната памет.

Образованието си получава в Солунската българска гимназия, където завършва пети клас. През 1890 г. постъпва във Военното училище в София. Сред съучениците му са бъдещи дейци на българското националноосвободително движение, сред които Борис Сарафов. На 2 август 1893 г. Думбалаков е произведен в първи офицерски чин и започва военната си служба в Четвърти конен полк в Ямбол.

Военната му кариера обаче не го отдалечава от събитията в Македония. Напротив - тя се превръща в средство, чрез което той се включва в подготовката и осъществяването на революционните акции.

През 1894 г. Думбалаков се озовава в Солун, където се запознава с Даме Груев и Пере Тошев. Срещите с дейците на революционното движение оказват влияние върху политическите му възгледи. През 1895 г. напуска българската армия, за да се присъедини към Четническата акция на Върховния македонски комитет (ВМОК). Участва в сражението при Доспат, след което се връща на военна служба през 1896 г., като паралелно продължава да подпомага революционната дейност чрез офицерските братства.

През следващите години Думбалаков поддържа връзки с революционни дейци и участва в осигуряването на оръжие, боеприпаси и средства за четническите формирования. Дейността му го поставя сред офицерите, които се опитват да съчетаят военната подготовка с практическата подкрепа за националноосвободителното движение.

Участие в Горноджумайското и Илинденско-Преображенското въстание

През 1902 г. Думбалаков се включва в подготовката и провеждането на Горноджумайското въстание. Той застава начело на една от четите в Разложкия район, в състава на отряд, ръководен от подполковник Стефан Николов. На 8 октомври 1902 г. четата му влиза в сражение с османските сили под връх Пирин. След акцията Думбалаков продължава да поддържа готовност за нови действия във вътрешността на Македония.

Особено активно е участието му в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. След постигнатото споразумение за съвместни действия между Върховния македоно-одрински комитет и Вътрешната македоно-одринска революционна организация той се присъединява към въстаническите сили. През юли преминава границата с чета, съставена предимно от разложани и якорудчани, а впоследствие получава ръководна задача в Неврокопския революционен район.

Под негово командване четата предприема действия срещу османските военни позиции в района на Неврокопско. Едно от най-значимите сражения се провежда през нощта на 14 срещу 15 септември 1903 г. при село Обидим. Боят продължава около 12 часа, като четниците използват бомби и динамит срещу казармите на османския гарнизон. След това овладяват Местенското дефиле, през което се очаква да преминат подкрепленията на османската армия.

През следващите дни четата води сражения при връх Харами Бунар и река Ретиж, където успява да отблъсне настъпващите османски сили. Думбалаков участва и в боевете при село Годлево. В отговор на въстаническите действия османските войски опожаряват селата Обидим и Кремен.

След потушаването на въстанието Думбалаков не прекратява дейността си. Той многократно преминава границата между България и Османската империя, за да подпомага и охранява бежанците от Разложко, които се оттеглят към българска територия. В този период четата му влиза в нови сблъсъци с османски кавалерийски подразделения.

Смелостта му е отбелязана и от чуждестранни наблюдатели. Английският журналист Алфред Хейлс, който участва в Илинденско-Преображенското въстание като четник, го описва като "ужасният и неогъваемият поручик Димитър Атанасов, човек, комуто великолепната храброст и ужасната омраза турците знаят и я избягват". Характеристиката е част от кореспонденция на Хейлс и показва впечатлението, което българският офицер оставя сред съвременниците си.

От революционната дейност до Македоно-одринското опълчение

След въстанието Думбалаков отново постъпва на военна служба в българската армия. След Младотурската революция от 1908 г. напуска войската и се установява в Македония, където се занимава с журналистическа и публицистична дейност. В своите публикации защитава идеята за освобождението на българите в Македония и Одринско. През 1909 г. се завръща в България.

С избухването на Балканската война през 1912 г. Думбалаков отново застава на военна служба и се включва в организирането на Македоно-одринското опълчение. Заедно с майор Петър Дървингов и подполковник Стефан Николов той е сред основните инициатори за създаването на доброволческите формирования.

Македоно-одринското опълчение е създадено на 23 септември 1912 г. То обединява доброволци от Македония и Одринска Тракия, които се включват във войната срещу Османската империя. В състава му влизат бивши войводи и четници, учители, студенти, занаятчии, селяни и представители на различни професии. Общата численост на формированието достига над 14 600 души.

Думбалаков е назначен за командир на Трета Солунска дружина. Под негово ръководство подразделението участва в бойните действия през Балканската и Междусъюзническата война (1912–1913 г.). Сред сраженията, в които се отличава дружината, са тези при Малгара, Шаркьой, Кешан и Булаир.

Особено тежки са боевете през Междусъюзническата война, когато българската армия води сражения срещу бившите си съюзници. При отстъплението на българските части Думбалаков отказва да се примири с пасивната отбрана и предприема настъпление срещу сръбските позиции при връх Емирица. Той заявява: "Солунци знаят да умират, но не и да отстъпват."

Подразделението му успява да овладее важната позиция и впоследствие води ариергардни боеве, които подпомагат изтеглянето на българските войски от опасността да бъдат обкръжени. Значими са и действията на дружината при Пониква, Дулица и Повиен камък.

След края на войните Думбалаков продължава да работи в обществената и публицистичната сфера. Изпълнява мисии в Албания и Западна Европа, а през февруари 1914 г. във Виена се среща с бившия османски велик везир Хюсеин Хилми паша, по това време дипломатически представител на Османската империя в Австро-Унгария. Срещата води до интервю, което впоследствие придобива значение за осветляването на политическите процеси в Османската империя и македонския въпрос.

Братята Думбалакови - семейство, свързано с националноосвободителните борби

Димитър Думбалаков произхожда от семейство с трима синове - Димитър, Михаил и Трендафил, и дъщеря Злата. Майка им Мария Думбалакова също има принос към българското просветно дело. Тя е учителка в българското училище в солунския квартал Пирги, където работи от 1894 г.

Братята на Димитър също оставят следа в националноосвободителното движение, но поемат различни пътища.

Михаил Думбалаков е революционер, публицист и участник в Илинденско-Преображенското въстание. През 1912 г. е войвода на чета в Македоно-одринското опълчение, а впоследствие участва и в следващите войни. По-късно се посвещава на литературна и мемоарна дейност. Автор е на трилогията "През пламъците на живота и революцията", в която описва събитията и личностите от националноосвободителните борби.

Трендафил Думбалаков избира пътя на революционната борба още като юнкер във Военното училище в София. През 1906 г. се опитва да замине за Македония заедно с други юнкери, но е задържан и върнат в училището. По-късно успява да се присъедини към четата на Христо Цветков. Загива на 15 юли 1907 г. в сражението при връх Ножот край Прилеп, където българските четници водят неравна битка срещу многократно превъзхождащи ги османски сили.

Така тримата братя Думбалакови се включват в различни форми на националноосвободителното движение - като офицери, войводи, четници и публицисти. Семейството им се превръща в един от примерите за родове от Македония, чиито представители посвещават живота си на българското просветно, обществено и революционно дело.

Последните сражения и гибелта на Димитър Думбалаков

След включването на България в Първата световна война през 1915 г. Думбалаков отново се връща на фронта. Назначен е за командир на Втора дружина от Трети пехотен македонски полк, част от Единадесета пехотна македонска дивизия. Неговото подразделение води бойни действия срещу френските войски във Велешко.

В края на октомври 1915 г. дружината му участва в тежки сражения в района на Водоврат (Хозурат). Между 28 и 30 октомври българските войници успяват да превземат селото и да изтласкат френските подразделения от укрепените им позиции в местността Попов рид. След това частите под командването на Думбалаков преследват отстъпващия противник в посока към река Черна и Градско.

На 31 октомври 1915 г., по време на продължаващите ожесточени боеве, майор Думбалаков е тежко ранен от осколка на френска артилерийска граната. Взривът разкъсва коремната му област и въпреки усилията за спасяването му той умира малко след раняването. Така на 43-годишна възраст приключва животът на офицера, който в продължение на две десетилетия участва в революционните борби и военните действия за освобождението на Македония и Одринско.

На 1 ноември 1915 г. е погребан с военни почести в двора на църквата "Свети Пантелеймон" във Велес. В знак на признание за военните му заслуги Димитър Думбалаков е произведен посмъртно в чин подполковник.

Заветът на един български офицер и революционер

Историята на Димитър Думбалаков е част от по-широката история на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско. Той принадлежи към поколението офицери и революционери, които не ограничават патриотизма си до военната служба или обществената дейност, а приемат борбата за свободата на сънародниците си като лична отговорност.

Думбалаков загива, изпълнявайки военния си дълг на фронта - в битка, водена в името на България и на каузата, на която посвещава целия си живот. От участието му в четническата акция през 1895 г. до последните му сражения през Първата световна война преминава последователен път на военна служба, революционна дейност и саможертва.

Особено показателно за наследството му е, че неговият брат Трендафил също загива в борбата за Македония, а Михаил продължава да съхранява паметта за освободителните борби чрез своите книги и спомени.

Заветът на Димитър Думбалаков остава в разбирането, че свободата, националното достойнство и историческата памет изискват не само думи, но и лична отговорност, смелост и готовност за саможертва. Животът му напомня за хората, които поставят общата кауза над личното си спокойствие и оставят след себе си пример за поколенията. Днес, повече от век след гибелта му, неговото име остава свързано с борбата за свободата на българите в Македония и с една от най-драматичните страници в историята на българското националноосвободително движение.