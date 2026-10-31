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Дъжд и сняг през почивните дни: Очакват се значителни валежи в България

Дъжд и сняг през почивните дни: Очакват се значителни валежи в България
Pixabay

НИМХ прогнозира облачно време, валежи в голяма част от страната и сняг във високите части на планините.

Облачно и дъждовно време ни очаква в събота, 31 октомври, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Валежи ще има на много места, предимно в Западна и Централна България.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните - между 10 и 15 градуса. В София термометрите ще показват около 11 градуса през деня.

По Черноморието също ще бъде облачно, с умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат 13-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините се очакват валежи от дъжд, които над 1800 метра ще преминават в сняг. По високите части вятърът временно ще бъде силен. Температурите ще достигат около 8 градуса на 1200 метра и 3 градуса на 2000 метра.

В неделя и понеделник облачното време ще се задържи, като валежите ще обхванат много райони на страната.

На места дъждовете могат да бъдат значителни, а в Рило-Родопската област се очакват и гръмотевици.

Границата на снеговалежите в планините ще се понижи до около 1500-1600 метра. Вятърът ще се усили, особено в Източна България.

Максималните температури през двата дни ще бъдат между 7-8 и 15-17 градуса в различните райони на страната.

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